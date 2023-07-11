廉江幼園斬人6死1傷 內媒：疑為小孩「被車撞」報復行兇

據廉江市公安局昨發布通報稱，10日上午7時40分許，廉江市橫山鎮發生一宗故意傷害案，致6人死亡、1人受傷。當日上午8時許，警方將25歲吳姓疑犯抓獲歸案。疑兇為廉江市人，目前，案件正在偵辦中。

據網上流出的現場短片顯示，涉事幼稚園門外，最少有4人倒在血泊，包括小孩和大人，有電瓶車被推倒，有目擊者驚呼「太慘了，趕緊報警」。另有短片則拍攝到一名穿短褲的黑衣男子持刀在幼稚園操場走過，期後有大批警察趕到現場，亦有救護車駛至，現場很快拉起警戒線。

另有指「教師偏袒」惹不滿

《華商報》旗下「大風新聞」引述一名爆料人表示，死傷者中，其中一名死者開車撞了疑兇家的小孩，然後一直沒有賠償，由此產生了糾紛，所以才發生這事（砍人）。該爆料人表示，兇手疑似報復行兇。「可能賠償一直沒下來，或者是雙方沒協商妥。」不過，又有自媒體「新新視角」引述當地網民稱，悲劇起因是吳的孩子和另一小朋友在幼稚園打架，現場教師沒有公正處理，一直偏袒對方，引起吳的憤怒，次日提刀行兇。

廉江市教育局工作人員表示，現在是多個部門在聯合調查。對於死者中是否有幼稚園教師，及是否幼稚園尚未放暑假，工作人員表示，「具體情况還在調查當中，還沒有收到反饋的消息。」廉江市公安局橫山派出所民警回應稱，不便透露案情。

內媒指1教師2家長3學生亡

另據「東方網」報道，網傳遇害者包括1名教師、2名家長以及3名學生。死者身分暫未獲官方確認。

廉江市長柯俊對事件表示深切哀悼，並向受害者家屬表示歉意和慰問。他承諾將盡全力調配警方，加快調查速度，嚴懲犯罪行為，維護社會公正和穩定。

不少網民都對行兇者在幼稚園門外斬殺幼兒嗤之以鼻，怒斥「這是報復社會」、「選擇對小孩下手，此人罪大惡極」、「甚麼仇甚麼恨，太極端了」。另有網民表示，此事情節非常惡劣，容易引起社會恐慌。