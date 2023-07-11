自媒體管控再收緊 涵網站平台粉絲管理信息真確

通知共包括13項加強管理的方法，分別是：嚴防假冒仿冒行為、強化資質認證展示、規範信息來源標註、加強信息真實性管理、加註虛構內容或爭議信息標籤、完善謠言標籤功能、規範帳號運營行為、明確營利權限開通條件、限制違規行為獲利、完善粉絲數量管理措施、加大對「自媒體」所屬MCN（Multi-Channel Network，多渠道網絡）機構管理力度、嚴格違規行為處置，以及強化典型案例處置曝光。

準確標註信息來源 禁斷章取義

針對信息真實性方面，通知要求，網站平台應要求自媒體在發布涉及國內外時事、公共政策、社會事件等相關信息時，準確標註信息來源，並在顯著位置展示；引用舊聞舊事的，必須明確說明當時事件發生的時間、地點。網站平台也要求自媒體對其發布轉載的信息真實性負責，並強調自媒體發布信息不得無中生有，不得斷章取義、歪曲事實，不得以拼湊剪輯、合成偽造等方式，影響信息真實性。

在違規行為處置方面，通知要求，網站平台應及時發現並嚴格處置自媒體違規行為。通知也要求，各地網信部門要切實履行屬地管理責任，強化業務指導和日常監管。