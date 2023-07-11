習晤所國總理 宣布建全面戰略伙伴關係

新華社報道，習近平表示，中所是彼此值得信賴的好朋友、可以依靠的好兄弟。建交以來，兩國友好合作後來居上，走在了中國同太平洋島國關係前列，成為不同大小國家和發展中國家團結合作、攜手發展的典範。

太平洋島國政策 習：秉持四個充分尊重

習近平指出，中國的太平洋島國政策秉持「四個充分尊重」：一是充分尊重島國主權和獨立；二是充分尊重島國意願；三是充分尊重島國民族文化傳統；四是充分尊重島國聯合自強，支持島國落實《藍色太平洋2050戰略》。

所國稱中國成最大基建合作伙伴

索加瓦雷表示，與中國建交是所方作出的正確選擇。中國已經成為所羅門群島最大基礎設施合作伙伴和可信賴的發展伙伴。所方堅定奉行「一個中國」原則，願同中方密切高層交往，加強各領域交流合作，推動所中全面戰略伙伴關係不斷向前發展。所方反對任何針對、遏制中國發展的行徑。

2019年9月21日，中所宣布建立外交關係，所國政府即日斷絕與台灣的邦交。索加瓦雷此次訪華的主要事務之一，是為所羅門群島駐華使館揭幕。