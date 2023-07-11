財政部晤耶倫提4點 促美回應經濟制裁「重大關切」

稱會談「坦誠務實深入具建設性」

財政部昨在官網以財政部相關負責人的名義發文，形容相關會見會談「坦誠、務實、深入，具有建設性」。文章指出，在會見中，中方說明中美經濟關係互利共贏的本質，「中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，是增益而不是風險。中美加強合作是兩國的現實需求和正確選擇」。

中方又要求美方採取實際行動，回應中方對於美經濟制裁打壓的重大關切。近年美國推出一系列對華經濟制裁打壓措施，中方向美方再次重申在取消對華加徵關稅、停止打壓中國企業、公平對待兩國雙向投資、放寬對華出口管制、取消涉疆產品禁令等問題上的關切，希望美方切實採取行動回應。

中方還闡明關於健康經濟競爭的立場，認為實現健康的中美經濟關係，必須充分尊重各方正當發展權益，按照市場經濟原則和世貿組織規則開展良性競爭。此外，中方展現了對合作應對全球性挑戰的積極意願，包括全球宏觀經濟金融穩定、氣候變化、債務問題等。

財政部負責人另表示，耶倫訪華期間，中美一致同意按照兩國元首在印尼峇里島會晤的重要共識，後續保持中美經濟領域的高層交往和各層級溝通交流。

官媒《環球時報》昨刊社評文章，提到此次高層互動，近4日長的行程在近年不多見，反映雙方經貿團隊的確「有很多問題要溝通」；從美方表述來看，這可能是近年來美方意識形態色彩最為淡化、雙方交流總體務實理性且氛圍也較好的一次訪問。

但文章亦指出，耶倫這次訪問給了外界積極預期，然而這樣的預期不僅微弱而且存在不確定性。比如，耶倫多次提到兩國之間「健康的經濟競爭」，如果只是滿足美國的地緣政治胃口、而中國只能無條件配合的「美式健康」，無論多麼美好的設想和願望都只會成為空中樓閣。

（綜合報道）

（中美角力）