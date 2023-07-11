專家：聽訴求免信息不對稱 惟監管政策不可含糊

據國家統計局上月底公布5月份零售及固定資產投資數據，消費、出口與投資「三頭馬車」均遜預期。16至24歲青年的調查失業率達20.8%。

上海復旦大學經濟學院教授孫立堅對本報指出，中國的市場環境和結構在近年發生了很大變化，現在到了需要尋找內生增長動力的階段，使所有企業面臨着很大挑戰。今年中國主要的發展戰略是擴大內需，民營企業是非常重要的一環，但目前疫情後看到的經濟數據，比原先預期的更有挑戰性，「這都有緊迫感要求我們要尋求新的動能」。

孫立堅表示，政府由年初到最近，都有對民企、國企等舉辦不同的座談會，主要了解政策發力的效果評估、站在第一線的企業家如何運作，了解他們的訴求，解決信息不對稱的問題，讓傳導機制更暢通。

中國財政科學院院長劉尚希則認為，從當前來看，不確定性的監管政策需要調整，要給民營企業吃長效的「定心丸」，「老的定心丸可能不夠了」。

明報記者