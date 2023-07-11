8日兩見民企 發改委：聽真聲音 百度集團春秋旅遊與會 鄭柵潔：作客觀評估完善宏觀政策

據國家發改委官網昨公布，鄭柵潔當日召開與民營企業溝通交流機制座談會，此次座談會邀請了百度集團、隆基綠能、濟民可信藥業、春秋旅遊、驢肉曹餐飲等企業，兼顧大、中、小型不同規模，覆蓋東、中、西部不同地區，聽取來自各方面的真實情况。

鄭柵潔表示，民營企業對宏觀政策的具體感受，和結合自身發展實際提出的政策建議，「是發改委研究制定宏觀政策、開展宏觀調控的重要參考」。

國家發改委稱，下一步將持續完善與民營企業溝通交流機制，選取不同行業、不同規模、不同區域有代表性的企業，深入了解企業經營發展實况，有針對性地解決訴求，為民營企業等各類所有制企業發展營造良好的政策環境。

此次是國家發改委8日內，舉行第二場的民營企業溝通交流機制座談會。在本月3日，鄭柵潔亦主持了一場民營企業家座談會，當時邀請了機械製造商三一集團、家電器商奧克斯集團、圓通速遞、羽絨生產商波司登、農夫山泉等5間民營企業負責人。

工信部商務部連日辦企業圓桌會

根據國務院部署安排，多個部委與各類企業建立了常態化溝通交流機制，聽取企業經營情况、問題訴求。例如民營企業中很大一部分是製造業企業、專精特新中小企業，連日來，除了發改委召開民營企業家座談會，工信部亦召開製造業企業座談會、專精特新中小企業圓桌會議。此外，還有國資委召開國有經濟運行圓桌會，商務部召開外資企業圓桌會等。

學者：國企民企公平競爭 還沒真正落實

今年中國經濟復蘇低於預期，據《中國新聞周刊》日前引述中國財政科學研究院院長劉尚希指出，經濟下行背後有多重因素交錯，國企與民企的關係是其一，如在房地產業上民營房地產企業受到影響非常大，國企受到的影響較小，這種分化導致民企的信心更加不足。在數字經濟領域，民營企業實際上領先，現在卻後勁不足。「中央反覆強調『兩個不動搖』，支持民營經濟發展壯大，但是在現實中，公平競爭原則在國企和民企中還沒有真正落實。」劉稱，民企盤子很大，如果民營經濟進一步收縮，國民經濟可能會加快下行。

去年底以來，中國政府持續釋放支持民營企業的信號。國家主席習近平在今年全國兩會，看望參加全國政協十四屆一次會議的民建、工商聯界委員時也提到，「始終把民營企業和民營企業家當作自己人」。

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