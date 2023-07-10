侯表態九二挽深藍 賴投書美媒談和平 民調侯墊底 學者：島內下架綠營聲響

【明報專訊】台灣總統大選進入最後半年倒計時，如何處理兩岸關係、維護台灣民眾利益，備受關注。自表態參選以來一直在兩岸議題上保持謹小慎微的國民黨參選人侯友宜，上周首度表態接受合乎憲法的「九二共識」。另邊廂，民進黨參選人、現任副總統賴清德則投書美國《華爾街日報》，提出台海和平的「四大支柱」，稱支持兩岸維持現狀。
攬金尊馬 塑藍營大團結
近月藍營內部遲遲未能整合，使侯友宜民調支持度持續走低。為此，侯友宜延攬前總統馬英九的核心幕僚、國安會前秘書長金溥聰出任競總執行長，在1日舉行的國民黨黃復興黨部67周年活動中，侯還與深藍的重要指標人物、前高雄市長韓國瑜首度同台同框，營造大團結態勢。
侯上周在接受中廣董事長趙少康節目專訪時稱，接受合乎「中華民國憲法的『九二共識』」，反對「一國兩制」的「九二共識」，還稱馬政府時期見證兩岸只要願意在對等尊嚴下務實交流，就可讓兩岸和平穩定。這番表態被視為「尊馬路線」。
中國文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳向本報指出，侯友宜過去在兩岸議題上「講得很虛」，如對等、尊嚴、善意等，說法與民進黨差別不大。而現在面臨着深藍選票都無法集中、鞏固的情况，「必須要做一些動作，讓深藍回歸」。
至於對侯打選戰是否加分，鈕認為，民進黨一直負面化「九二共識」，提「九二」能否訴求中間選民，這部分仍有懸念，「但至少對於深藍部分的鞏固會有效果」。
台灣中山大學政治學研究所榮譽教授廖達琪認為，侯此次表態表明得到國民黨支持，整體島內輿論還是接受。但傳統的深藍如韓國瑜支持者，可能還是對侯有疑慮，「可能也不會因為他講一句話就能馬上回來」。
侯致歉韓國瑜 「4年前幫忙不夠」
2020年，韓國瑜參選總統時，侯友宜遭黨內質疑未全力輔選，使侯韓關係蒙上陰影。侯友宜昨日出席新北市土城宜蘭同鄉會餐敘，在致辭時表示，4年前總統大選自己幫忙不夠，對韓國瑜等人感到抱歉。
侯友宜首次就「九二共識」表態的同時，民進黨總統參選人賴清德在4日投書美國《華爾街日報》，提出若當選總統，將落實四大「和平支柱」政見，包括強化國防威懾力、提升經濟安全、展開民主伙伴合作，以及穩定而有原則的兩岸領導力。
在有關兩岸政策方面，賴強調其首務是通過「保持務實及一致的兩岸政策」維持兩岸現狀，因為這符合「中華民國」和國際社會的最大利益。他也表示永不排除在對等與尊嚴的原則基礎下，與北京進行不預設前提的對話。
賴老調重彈 島內回銷效果不強
廖達琪分析，蔡英文過去深受美國信任，「也不是那麼獨派的主張者，原先也是從國民黨出來的」。廖認為，儘管現在賴清德說「和平保台」，欲向美國保證他的立場和減低美國疑慮，但「台獨金孫」、「務實台獨工作者」的形象過於深入，「即使想要去更新，原有的印象很難完全磨滅」。廖亦認為，賴投書的內容也是老調、沒有新意，沿着蔡英文的路線，在台灣島內「回銷的效果也不是太強」。
廖指出，目前島內整體氣氛是下架民進黨的聲音更強烈一些，「包括兩岸的戰爭與和平問題也在發酵，大家希望緩解兩岸緊張局勢，所以這個（兩岸論述）說法不是那麼關鍵，希望政黨輪替的氣氛反而比較關鍵」，因此賴清德在擴張票源上存在一定難度。
柯兩岸論述模糊 與侯爭藍營選票
她續稱，目前3名參選人中，企圖在藍綠之間游走拿選票的柯文哲，在兩岸論述上「不清不楚」，只是一直講「兩岸一家親」、強調交流溝通，被認為更傾藍。所以藍營票源主要在侯與柯之間流動，「但如果侯衝不起來 ，可能下架民進黨的希望就會轉到柯文哲身上」。
「美麗島電子報」3日公布的6月底最新民調顯示，賴清德以35.9%的支持度居冠，柯文哲28.6%穩定居二，侯以17.1%敬陪末座。