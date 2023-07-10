侯表態九二挽深藍 賴投書美媒談和平 民調侯墊底 學者：島內下架綠營聲響

攬金尊馬 塑藍營大團結

近月藍營內部遲遲未能整合，使侯友宜民調支持度持續走低。為此，侯友宜延攬前總統馬英九的核心幕僚、國安會前秘書長金溥聰出任競總執行長，在1日舉行的國民黨黃復興黨部67周年活動中，侯還與深藍的重要指標人物、前高雄市長韓國瑜首度同台同框，營造大團結態勢。

侯上周在接受中廣董事長趙少康節目專訪時稱，接受合乎「中華民國憲法的『九二共識』」，反對「一國兩制」的「九二共識」，還稱馬政府時期見證兩岸只要願意在對等尊嚴下務實交流，就可讓兩岸和平穩定。這番表態被視為「尊馬路線」。

中國文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳向本報指出，侯友宜過去在兩岸議題上「講得很虛」，如對等、尊嚴、善意等，說法與民進黨差別不大。而現在面臨着深藍選票都無法集中、鞏固的情况，「必須要做一些動作，讓深藍回歸」。

至於對侯打選戰是否加分，鈕認為，民進黨一直負面化「九二共識」，提「九二」能否訴求中間選民，這部分仍有懸念，「但至少對於深藍部分的鞏固會有效果」。

台灣中山大學政治學研究所榮譽教授廖達琪認為，侯此次表態表明得到國民黨支持，整體島內輿論還是接受。但傳統的深藍如韓國瑜支持者，可能還是對侯有疑慮，「可能也不會因為他講一句話就能馬上回來」。

侯致歉韓國瑜 「4年前幫忙不夠」

2020年，韓國瑜參選總統時，侯友宜遭黨內質疑未全力輔選，使侯韓關係蒙上陰影。侯友宜昨日出席新北市土城宜蘭同鄉會餐敘，在致辭時表示，4年前總統大選自己幫忙不夠，對韓國瑜等人感到抱歉。

侯友宜首次就「九二共識」表態的同時，民進黨總統參選人賴清德在4日投書美國《華爾街日報》，提出若當選總統，將落實四大「和平支柱」政見，包括強化國防威懾力、提升經濟安全、展開民主伙伴合作，以及穩定而有原則的兩岸領導力。

在有關兩岸政策方面，賴強調其首務是通過「保持務實及一致的兩岸政策」維持兩岸現狀，因為這符合「中華民國」和國際社會的最大利益。他也表示永不排除在對等與尊嚴的原則基礎下，與北京進行不預設前提的對話。

賴老調重彈 島內回銷效果不強

廖達琪分析，蔡英文過去深受美國信任，「也不是那麼獨派的主張者，原先也是從國民黨出來的」。廖認為，儘管現在賴清德說「和平保台」，欲向美國保證他的立場和減低美國疑慮，但「台獨金孫」、「務實台獨工作者」的形象過於深入，「即使想要去更新，原有的印象很難完全磨滅」。廖亦認為，賴投書的內容也是老調、沒有新意，沿着蔡英文的路線，在台灣島內「回銷的效果也不是太強」。

廖指出，目前島內整體氣氛是下架民進黨的聲音更強烈一些，「包括兩岸的戰爭與和平問題也在發酵，大家希望緩解兩岸緊張局勢，所以這個（兩岸論述）說法不是那麼關鍵，希望政黨輪替的氣氛反而比較關鍵」，因此賴清德在擴張票源上存在一定難度。

柯兩岸論述模糊 與侯爭藍營選票

她續稱，目前3名參選人中，企圖在藍綠之間游走拿選票的柯文哲，在兩岸論述上「不清不楚」，只是一直講「兩岸一家親」、強調交流溝通，被認為更傾藍。所以藍營票源主要在侯與柯之間流動，「但如果侯衝不起來 ，可能下架民進黨的希望就會轉到柯文哲身上」。

「美麗島電子報」3日公布的6月底最新民調顯示，賴清德以35.9%的支持度居冠，柯文哲28.6%穩定居二，侯以17.1%敬陪末座。

明報記者

（台選觀察）