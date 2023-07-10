台媒指美促製生物戰劑 台國防部稱研「偵生物戰劑試劑」

P4實驗室是專用於烈性傳染病研究與利用的實驗室。「聯合新聞網」昨日報道，美國要求台國防部的預防醫學研究所，投資建設新型P4實驗室，秘密建立研發病毒能力，開發生物戰劑。新北市三峽區的「國防醫學院」預防醫學研究所，有台灣目前唯一的P4級實驗室。預防醫學研究所位於陽明營區，早年是台灣政府推動軍事反攻大陸，秘密計劃作業的營區。報道稱，美方要求台灣利用這個營區研發生物戰劑，「針對的敵對對象不言而喻」。

台國防部昨傍晚發布新聞稿表示，預防醫學研究所的任務，以執行傳染性疾病的病原偵測、防護及治療為主；同時研發偵測生物戰劑的試劑，以強化生物戰劑防衛偵測能力，相關報道並非事實。

聲明又稱，台軍核生化作戰整備，均以「防護能量」為發展主軸。預防醫學研究所「生物安全P4實驗室」建置目的，是針對傳染性疾病的病原進行偵測、防護及治療。因應近年新興及高致病性病原疫情興起，軍醫局正在規劃建設新一代符合生物安全研發的處所，以強化生物戰防護及傳染性疾病預防工作。