所羅門總理訪華 為駐華使館揭幕

聲明還表示，訪問期間，兩國領導人將就雙邊關係以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。他還會與中國企業會面。所方總理辦公室表示，「這種關係繼續蓬勃發展和擴大，證明了雙方的認真聯繫」。

將訪北京江蘇廣東 會面中企

「美國之音」報道， 所羅門群島和中國去年達成安全協議，這項安全協議令華盛頓和包括澳洲在內的一些太平洋島嶼鄰國感到震驚。索加瓦雷在上周五紀念脫離英國獨立45周年的演講中強調要着重發展基礎設施，他在演講中表示，「我們希望保持中立，因為選邊站隊、與不屬於我們利益的利益結盟，不符合我們人民和國家的利益，我們的國家利益是發展」。

稱冀保持中立 急需基礎設施

他補充說，首都霍尼亞拉以外的島嶼迫切需要基礎設施。中國電信巨頭華為已在建設一個由中國進出口銀行6600萬美元（約5.1億港元）貸款資助的蜂窩網絡，另一家中國國有企業將重新開發霍尼亞拉的港口。

此前，中國外交部發言人汪文斌在7月6日例行記者會時宣布，索加瓦雷此訪是應國務院總理李強邀請。汪文斌表示，中國同所羅門群島建交以來，兩國關係快速發展，取得豐碩成果，惠及兩國人民，也促進了地區和平穩定發展。

汪文斌還表示，此訪是索加瓦雷總理時隔4年再次訪華，必將為中所關係發展注入新動力。中方願同所方以此訪為契機，深化政治互信，拓展務實合作，加強人文交流，推動中所關係邁上新台階。