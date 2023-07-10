湖北山泥傾瀉 1死6傷7失蹤

新華社報道，應急管理部已調派國家綜合消防救援力量139人32車，以及國家安全生產應急救援隊伍，攜帶專業裝備趕赴現場。應急管理部接報後也作出部署，要求抓緊組織力量指導幫助地方展開搜救行動，全力做好傷員救治，盡最大努力減少人員傷亡；嚴防次生災害，確保救援人員安全；同時查明原因，舉一反三，加強風險監測排查，確保人民群眾生命財產安全。

塌下山泥逾50萬立方米

前天下午4時許，宜昌市五峰縣長樂坪鎮月山村突發一起山泥傾瀉。山泥向宜來高速一標段二工區工地（位於事發地點半山腰）傾瀉，預估現場塌下山泥超過50萬立方米（約200個香港標準泳池）。

湖北省、宜昌市立即啓動應急響應，目前現場共有救援力量390餘人，挖掘機、救援車等器材裝備500餘件。各方救援力量將抓緊72小時黃金救援期，全力搜救失聯人員；救援工作組昨日亦同時轉移周邊民眾8戶17人。