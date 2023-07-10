無意脫鈎 耶倫：信中美未來接觸更頻 稱兩國分歧仍多 中方：續保持溝通

綜合報道

耶倫昨結束訪華行程，當日中午離開北京，返回美國。對於耶倫訪華，中方昨發表簡短聲明。據「央視新聞」報道，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷就耶倫訪華答媒體記者詢問時稱：「此次美財政部部長耶倫訪華期間，中美經貿團隊舉行了長時間坦誠會談。中方重申了對雙邊經貿關係的立場，表達了中方關切，討論了宏觀經濟及全球性挑戰議題。後續雙方將保持溝通。」

會談共10小時：直接實質有成效

返美前，耶倫在美國駐中國大使館舉行記者會。據路透社報道，耶倫表示她此次訪華，與中國高級官員進行共計10小時的雙邊會談，是直接、具有實質性和富有成效的，認為兩國已取得一些進展，相信雙方可以有健康的關係。她又稱，有信心此行令美中關係的基礎更加穩固，預期兩國未來會有更頻繁接觸。

訪華期間，耶倫7日曾分別與國務院總理李強、前副總理劉鶴、人民銀行行長易綱、人民銀行黨委書記潘功勝等人會面，8日又與國務院副總理何立峰會面、與財政部長劉昆等人會談。耶倫強調，此行目的是與中國經濟新班子建立及深化關係，通過溝通穩定兩國關係、減少誤解風險，並為合作鋪路。

「世界很大足以讓兩國蓬勃發展」

耶倫表示，沒有任何一次訪問能在一夜之間解決中美之間的挑戰，但她期望這次訪華能與中國新的經濟團隊建立一個有韌性、有成效的溝通渠道。她指出，美中關係正處於其中一個最重要的關口，美國與中國在多項議題上有明顯分歧，必須清楚及直接地為此溝通。她又說，美國總統拜登和她「並沒有以大國衝突的框架看待美中關係」。「我們相信世界很大，足以讓我們兩國蓬勃發展，兩國都有義務去負責任地管理這種關係，去尋找能相安無事及分享全球繁榮的方法。」

對於外界關注的所謂「中美脫鈎」，耶倫重申，華盛頓並不尋求與中國經濟脫鈎，「我們明白世界兩大經濟體脫鈎對兩國而言是災難性的，也會破壞全球穩定，而且實際上這是不可能去做的，我們想要一個動態及健康的全球經濟，要是開放、自由及平等，而不是支離破碎的迫使各國要選邊站」。

耶倫提到，她在這次討論中也就中國的「不公平經濟行為」和針對美企有所增加的脅迫行動，提出嚴重關切，認為健康的經濟競爭要對雙方都有利才能持續。

訪華期間，耶倫表示，與中方討論了國家安全及人權問題，稱美國將繼續採取必要的針對性行動，維護國家安全利益及盟友的安全利益，強調行動是直接出於國家安全考慮。

針對俄烏戰爭，耶倫稱，美國對烏克蘭的支持不變，已向中方表明中國企業必須避免向俄羅斯提供物質支持，或協助規避制裁。對於中國及俄羅斯等「金磚國家」計劃設共同貨幣作交易之用，耶倫則表示，她預計美元將繼續在國際交易中處於主導地位。

（中美角力）

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