明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

無意脫鈎 耶倫：信中美未來接觸更頻 稱兩國分歧仍多 中方：續保持溝通

【明報專訊】美國財長耶倫（Janet Yellen）昨日結束4天訪華之旅。總結行程時，耶倫表示與中方會談直接、實質及有成果，有助穩定美中關係，有信心未來雙方會有更頻繁接觸，重申美國不尋求與中國經濟「脫鈎」。在新聞發布會上，耶倫表示，美國和中國在許多問題上仍存在分歧，但她相信訪問推動了美國「讓美中關係更加穩固」的努力。

綜合報道

耶倫昨結束訪華行程，當日中午離開北京，返回美國。對於耶倫訪華，中方昨發表簡短聲明。據「央視新聞」報道，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷就耶倫訪華答媒體記者詢問時稱：「此次美財政部部長耶倫訪華期間，中美經貿團隊舉行了長時間坦誠會談。中方重申了對雙邊經貿關係的立場，表達了中方關切，討論了宏觀經濟及全球性挑戰議題。後續雙方將保持溝通。」

會談共10小時：直接實質有成效

返美前，耶倫在美國駐中國大使館舉行記者會。據路透社報道，耶倫表示她此次訪華，與中國高級官員進行共計10小時的雙邊會談，是直接、具有實質性和富有成效的，認為兩國已取得一些進展，相信雙方可以有健康的關係。她又稱，有信心此行令美中關係的基礎更加穩固，預期兩國未來會有更頻繁接觸。

訪華期間，耶倫7日曾分別與國務院總理李強、前副總理劉鶴、人民銀行行長易綱、人民銀行黨委書記潘功勝等人會面，8日又與國務院副總理何立峰會面、與財政部長劉昆等人會談。耶倫強調，此行目的是與中國經濟新班子建立及深化關係，通過溝通穩定兩國關係、減少誤解風險，並為合作鋪路。

「世界很大足以讓兩國蓬勃發展」

耶倫表示，沒有任何一次訪問能在一夜之間解決中美之間的挑戰，但她期望這次訪華能與中國新的經濟團隊建立一個有韌性、有成效的溝通渠道。她指出，美中關係正處於其中一個最重要的關口，美國與中國在多項議題上有明顯分歧，必須清楚及直接地為此溝通。她又說，美國總統拜登和她「並沒有以大國衝突的框架看待美中關係」。「我們相信世界很大，足以讓我們兩國蓬勃發展，兩國都有義務去負責任地管理這種關係，去尋找能相安無事及分享全球繁榮的方法。」

對於外界關注的所謂「中美脫鈎」，耶倫重申，華盛頓並不尋求與中國經濟脫鈎，「我們明白世界兩大經濟體脫鈎對兩國而言是災難性的，也會破壞全球穩定，而且實際上這是不可能去做的，我們想要一個動態及健康的全球經濟，要是開放、自由及平等，而不是支離破碎的迫使各國要選邊站」。

耶倫提到，她在這次討論中也就中國的「不公平經濟行為」和針對美企有所增加的脅迫行動，提出嚴重關切，認為健康的經濟競爭要對雙方都有利才能持續。

訪華期間，耶倫表示，與中方討論了國家安全及人權問題，稱美國將繼續採取必要的針對性行動，維護國家安全利益及盟友的安全利益，強調行動是直接出於國家安全考慮。

針對俄烏戰爭，耶倫稱，美國對烏克蘭的支持不變，已向中方表明中國企業必須避免向俄羅斯提供物質支持，或協助規避制裁。對於中國及俄羅斯等「金磚國家」計劃設共同貨幣作交易之用，耶倫則表示，她預計美元將繼續在國際交易中處於主導地位。

（中美角力）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕脫鉤 李強 耶倫 中美角力

上 / 下一篇新聞