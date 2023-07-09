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建交不足4月 洪都拉斯尋求中國千億投資

【明報專訊】洪都拉斯棄台轉與北京建交不到4個月，近日和北京就自由貿易協定展開談判，提出商討總額200億美元（約1560億港元）的鐵路項目投資。

據商務部消息，中國—洪都拉斯自貿協定第一輪談判前日（7日）在洪首都特古西加爾巴舉行。商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文率中方代表團與會；洪經濟發展部部長塞拉托率洪方代表團參會。同日，雙方還出席中洪經貿混委會首次會議，王受文表示，中方願與洪方在「一帶一路」框架下加強戰略對接，通過商簽自貿協定等方式為雙邊經貿合作提供制度性保障。塞拉托稱，洪方願與中方加強政策對接，歡迎中國企業積極參與洪戰略優先項目。

路透社援引洪政府官員同日表示，正為該國橫穿國境、聯通兩大洋（大西洋和太平洋）海岸的鐵路項目，尋求投資者提供建設資金，項目價值約200億美元，是兩國貿易與投資合作的一部分。

洪方料15年內建成 稱中方感興趣

報道引述洪經濟發展部長塞拉托透露，向中國官員介紹了洪都拉斯有興趣獲得融資的項目，「這些項目對我們國家的發展至關重要」，包括建造水壩、聯通兩大洋的鐵路線，還涉及發電系統。他表示，計劃中的鐵路線可能會在大約15年內建成，作為世界第二大經濟體，中方官員對利用公共和私人資金開發的項目都表現出了興趣。

網民質疑洪「把當人傻子」籲抵制

而在中國網民看來，洪都拉斯是在「獅子開大口」。立場偏左「觀察者網」文章留言區反對聲一片，質疑洪都拉斯「把人當傻子」、「建交就是為了要錢」，更有網民列出數據稱，2022年該國GDP為296億美元，200億要中國建鐵路「你拿什麼東西還啊」，呼籲大家「必須堅決抵制，都是中國人的血汗錢！」

此外，首批26名原本在台灣的洪都拉斯留學生，上周二分別抵達北京、天津、西安等地，開始在大陸的留學生活。

相關字詞﹕自由貿易協定 商務部 王受文 台灣 洪都拉斯

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