耶倫晤華6女經濟學家 籲中國多鼓勵女性任領導

76歲的耶倫是美聯儲歷史上首名女性主席，也是美國首名女性財長。路透社引述一名美國財政部高級官員表示，這場聚餐讓耶倫有「與政策結構外的人互動的機會」。報道指，耶倫對中國女性經濟學家的成長背景及研究領域相當好奇，她席間對一名自述是「女權主義經濟學家」的學者表示：「我確信，在經濟學的職業生涯以及面對的挑戰中，我們都有類似的故事和經驗。我常常是整間會議室中唯一的女性。」

未有與會者名單 1人為作家

美方未提供與會學者名單。有內地網民辨識出部分學者身分，包括教育品牌「童行書院」創辦人、作家郝景芳，以及多名知名經濟界女學者，引起網上熱烈討論，惟未能獲得證實，有關人員亦未回應。

耶倫昨上午與中國政府官員和氣候專家舉行圓桌會議，表示兩國政府都希望支持新興市場和發展中國家努力實現氣候目標；中美在氣候融資方面持續合作至關重要，作為兩個最大的溫室氣體排放國和最大的可再生能源投資者，中美有共同的責任和能力來引領潮流。據報美國氣候特使克里本月中將訪華，討論氣候變遷方面的合作。