何立峰晤耶倫 促美勿泛化國安 對氣球風波損兩國關係表遺憾 耶倫：勿讓分歧致誤解

彭博社引述美財政部高層官員稱，會談後，何立峰當晚宴請耶倫。據新華社，雙方會談時圍繞落實中美元首峇里島會晤共識，就兩國和世界經濟金融形勢、合作應對全球共同挑戰等進行了深入、坦誠、務實交流，具有建設性。何立峰就美方對華制裁、限制措施表示關切，強調泛化國家安全不利於正常經貿往來。報道稱中美雙方同意就應對全球性挑戰加強溝通與合作；雙方同意繼續保持交流互動。

何關注美制裁 耶倫：續護國安

路透社引述耶倫表示，美國和中國作為世界上最大的兩個經濟體，必須公平競爭並密切溝通，以避免誤解。儘管最近兩國關係緊張，但去年美中雙邊貿易仍創歷史新高，這表明兩國企業有足夠的空間從事貿易和投資。她還表示，繼續討論兩國共同感興趣的領域及分歧至關重要。美國將繼續對具體經濟做法的擔憂直接表達關切，並採取針對性舉措保護國家安全。

耶倫續指，在複雜的全球經濟前景下，全球兩個最大的經濟體亟需就如何應對各種挑戰進行密切溝通和交換意見。這樣能夠幫助雙方更充分地了解全球經濟前景，從而做出更好的決定，關鍵是兩國要繼續討論共同關心的領域和分歧。她重申美國並非尋求「贏者通吃」，而是希望兩國之間能遵循公平規則進行健康競爭，使彼此能長遠受益。

何立峰表示，對偶發事故包括中國民用無人飛艇飄入美國上空，導致落實中美兩國元首的共識出現困難；他對此感到遺憾。

徐步：兩國矛盾嚴重 高層續交往

中新社引述中國國際問題研究院院長徐步表示，一段時間以來，中美之間存在非常嚴重的矛盾，但另一方面，兩國保持了高層交往和接觸。拜登政府上台以來總體延續上屆政府對華政策，對中國進行遏制圍堵打壓。但兩年半過去，美方發現這一套也有不少問題，很難達到預期效果。「美方對中國進行圍堵，但世界上絕大多數國家並不跟着美國走。這就是為什麼我們看到在施壓的同時，美方謀求對話合作的一面似乎多了一些。」

徐步近日率團訪美開展智庫交流，與美國政界學界人士進行對話。他指出，繼耶倫之後，美國可能還會有其他內閣級官員訪華，這表明美國政府高官也在思考應該如何處理美中關係。「美國的部長們來華訪問，這不意味着雙方之間的問題得到多大緩解，也不意味着雙邊關係會出現戲劇性改善，而是意味着美中都在尋求在新的雙邊關係的背景下，如何能夠找到相處之道。」

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