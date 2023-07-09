明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

考生顧「錢景」 醫科電腦利就業受捧 人文社科續遇冷 考研名師「閉眼選都比新聞好」道盡10年變遷

【明報專訊】中國高考放榜過後，千萬學子本月陸續敲定了升讀志願，各方匯總數據顯示，臨牀醫學、電腦等專業成為今年最熱門選擇，人文社科類持續遇冷，直接反映新時代國情變化。

早些時候，網紅考研（研究生）名師張雪峰一句「如果孩子報新聞，我一定把他打暈」，把自己捲入論戰中心。

張雪峰是內地知名升學規劃博主，坐擁千萬抖音粉絲。事緣他在一次與考生家長連線的直播中，當聽到一名成績遠高於一本線（第一批次錄取的本科大學分數線）的學生，有意報考四川大學的新聞專業時，張情緒激動、表情誇張地回應稱「你閉着眼睛摸一個專業都比新聞好」。結果這一話題，引來新聞系教授們紛紛駁斥，傳媒也狠批張雪峰「誤導」、「不負責任」。

新聞系教授駁斥 網民撐張雪峰

不過在選擇大學專業與未來職業「錢景」息息相關的現實情况下，民意似乎站在了張雪峰一邊。

新浪微博就此有一項投票，張雪峰獲得3.9萬人支持；代表另一方觀點的一位新聞傳播教授，只獲得2000多票。一名支持張雪峰的網民表示，張是站在千萬個普通家庭的未來考慮，「千千萬萬普通人想高考逆天改命，聽張雪峰一句勸」。

那麼，今年考生最關注哪些專業呢？在7月4日截止日期前，廣州考生山仔完成選填志願，他說今次填的都是工科類的專業，包括電氣自動化和大數據處理專業較多，「因為我想學一門技術，以後就業前景比較大」。

「我們班同學很多填的都是醫學專業，也有很多報計算機（電腦）的。」山仔坦言，大家選專業，考慮的就是以後的就業前景；實際上，從高中選科開始，同學們已為日後的大學選專業作打算。

高考信息服務應用「夸克」App發布的《2023高考志願報告》指出，在本科熱門專業中，電腦科學與技術、法學、臨牀醫學3個傳統熱門專業佔據前三。同時，隨着大模型、人工智能的火熱，與人工智能相關的大學專業上升勢頭最盛。

基於搜索數據的「百度熱搜·2023高考大數據」亦披露，臨牀醫學搜索熱度第一，教育學、經濟學、電腦科學與技術、護理學等專業位列其後。對比前兩年數據，醫學與教育反超此前的新工科、交叉學科。搜索熱度攀升最快的專業則是航空航天專業；至於船舶電子電氣工程、小語種等面向未來高薪職業的專業也十分吃香。

北京大學醫學人文學院教授王岳對《環球時報》指出，醫生這一職業具有就業穩定的天然優勢，無論在怎樣的大環境下，都是一份被需要的職業。近年各類醫院對臨牀醫生需求擴大，尤其是社區醫院。

疫後多建社區醫院 醫生供不應求

在內地嚴厲防控新冠病毒疫情期間，各城市社區醫院發揮了良好的防疫治病作用，堅定了中央加快推進社區醫院建設的決心。各地紛紛把鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心，通過健全臨牀科室設置和設備配備，快速升級成為社區醫院。因此，儘管每年醫學專業畢業生數量很多，但依舊供不應求。

亦有分析指出，臨牀醫學、教育學受捧是「體制熱」的一部分。近日網絡熱話「山河大學」，網友們為該虛擬大學預設的專業就只有考公（公務員）和考研兩個，雖然奇異誇張，但也寫實。「山河大學」是網民設想山河四省（山東、山西、河南、河北）343萬考生眾籌打造大學，招收本四省學生。山河四省人口多、高校少，熱話映射高等教育資源不均現狀。

回到報讀志願主題，另一個近年較多人關注的是人工智能，在2020、2021、2022年蟬聯高考專業報考熱搜榜第一。各高校也為此擁抱AI、爭搶生源，數據顯示去年全國共有59間院校新增設人工智能專業，是新增備案（內地高校專業設置和調整實行備案或審批制度）數量第二多的專業，僅次於數字經濟專業（77間增設）。至此，設置人工智能專業的高校總數達495間。

教育學者、21世紀教育研究院院長熊丙奇指出，目前存在學校一哄而上開設人工智能專業的情况，「能不能發展出特色和高質量都要打一個問號。而且大量學校開設這麼多專業，未來人工智能就業需要多少人才？」

AI不是金飯碗 專家籲勿盲跟風

熊丙奇又提醒，ChatGPT火熱反映人工智能崛起，但不等同「金飯碗」，因其快速發展亦會使一部分「碼農」（軟件從業員）失業，提醒學生不應盲目跟風，「應理性去看待，整個學科專業都會隨着社會發展而變化」，在報讀時亦應分析具體專業的建設和師資情况。

類似經驗與教訓其實是老生常談，《人民日報》2013年就曾刊登題為<高校開設熱門專業一窩蜂>文章，指出諸多大學為滿足擴招需求，大量增設諸如新聞傳播、國際金融、法學等熱門專業，質量參差不齊，企業對盲目跟潮選擇這些專業的畢業生信心不足，繼而出現熱門專業學生卻從業難情况。

10年過去，黨媒所言變成事實。近年隨着國家反圍堵，「科技創新」被提升到國家發展全局的核心位置；反觀人文社科範疇，人才愈來愈無用武之地。由此可見，網民一面倒支持張雪峰，只是不想「從業難」的切身考慮。

青年失業率高考報名數屢創新高

實用主義再次完勝，也直接反映了青年對經濟、就業、競爭的悲觀預期。國家統計局上月公布，內地16歲至24歲年輕人失業率是20.8%，即每五個就有一個失業，為有統計記錄以來的新高。

當前內地接受高等教育人口已達2.4億人，今年再有破紀錄的1158萬人大學畢業。考慮到今年全國高考報名人數1291萬人，連續四年創新高，若錄取率不變，未來數年的大學畢業生人數預計將屢創新高，「就業」話題熱度還要持續一段時期。

明報記者

（國情解構）

上 / 下一篇新聞