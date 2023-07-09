考生顧「錢景」 醫科電腦利就業受捧 人文社科續遇冷 考研名師「閉眼選都比新聞好」道盡10年變遷

早些時候，網紅考研（研究生）名師張雪峰一句「如果孩子報新聞，我一定把他打暈」，把自己捲入論戰中心。

張雪峰是內地知名升學規劃博主，坐擁千萬抖音粉絲。事緣他在一次與考生家長連線的直播中，當聽到一名成績遠高於一本線（第一批次錄取的本科大學分數線）的學生，有意報考四川大學的新聞專業時，張情緒激動、表情誇張地回應稱「你閉着眼睛摸一個專業都比新聞好」。結果這一話題，引來新聞系教授們紛紛駁斥，傳媒也狠批張雪峰「誤導」、「不負責任」。

新聞系教授駁斥 網民撐張雪峰

不過在選擇大學專業與未來職業「錢景」息息相關的現實情况下，民意似乎站在了張雪峰一邊。

新浪微博就此有一項投票，張雪峰獲得3.9萬人支持；代表另一方觀點的一位新聞傳播教授，只獲得2000多票。一名支持張雪峰的網民表示，張是站在千萬個普通家庭的未來考慮，「千千萬萬普通人想高考逆天改命，聽張雪峰一句勸」。

那麼，今年考生最關注哪些專業呢？在7月4日截止日期前，廣州考生山仔完成選填志願，他說今次填的都是工科類的專業，包括電氣自動化和大數據處理專業較多，「因為我想學一門技術，以後就業前景比較大」。

「我們班同學很多填的都是醫學專業，也有很多報計算機（電腦）的。」山仔坦言，大家選專業，考慮的就是以後的就業前景；實際上，從高中選科開始，同學們已為日後的大學選專業作打算。

高考信息服務應用「夸克」App發布的《2023高考志願報告》指出，在本科熱門專業中，電腦科學與技術、法學、臨牀醫學3個傳統熱門專業佔據前三。同時，隨着大模型、人工智能的火熱，與人工智能相關的大學專業上升勢頭最盛。

基於搜索數據的「百度熱搜·2023高考大數據」亦披露，臨牀醫學搜索熱度第一，教育學、經濟學、電腦科學與技術、護理學等專業位列其後。對比前兩年數據，醫學與教育反超此前的新工科、交叉學科。搜索熱度攀升最快的專業則是航空航天專業；至於船舶電子電氣工程、小語種等面向未來高薪職業的專業也十分吃香。

北京大學醫學人文學院教授王岳對《環球時報》指出，醫生這一職業具有就業穩定的天然優勢，無論在怎樣的大環境下，都是一份被需要的職業。近年各類醫院對臨牀醫生需求擴大，尤其是社區醫院。

疫後多建社區醫院 醫生供不應求

在內地嚴厲防控新冠病毒疫情期間，各城市社區醫院發揮了良好的防疫治病作用，堅定了中央加快推進社區醫院建設的決心。各地紛紛把鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心，通過健全臨牀科室設置和設備配備，快速升級成為社區醫院。因此，儘管每年醫學專業畢業生數量很多，但依舊供不應求。

亦有分析指出，臨牀醫學、教育學受捧是「體制熱」的一部分。近日網絡熱話「山河大學」，網友們為該虛擬大學預設的專業就只有考公（公務員）和考研兩個，雖然奇異誇張，但也寫實。「山河大學」是網民設想山河四省（山東、山西、河南、河北）343萬考生眾籌打造大學，招收本四省學生。山河四省人口多、高校少，熱話映射高等教育資源不均現狀。

回到報讀志願主題，另一個近年較多人關注的是人工智能，在2020、2021、2022年蟬聯高考專業報考熱搜榜第一。各高校也為此擁抱AI、爭搶生源，數據顯示去年全國共有59間院校新增設人工智能專業，是新增備案（內地高校專業設置和調整實行備案或審批制度）數量第二多的專業，僅次於數字經濟專業（77間增設）。至此，設置人工智能專業的高校總數達495間。

教育學者、21世紀教育研究院院長熊丙奇指出，目前存在學校一哄而上開設人工智能專業的情况，「能不能發展出特色和高質量都要打一個問號。而且大量學校開設這麼多專業，未來人工智能就業需要多少人才？」

AI不是金飯碗 專家籲勿盲跟風

熊丙奇又提醒，ChatGPT火熱反映人工智能崛起，但不等同「金飯碗」，因其快速發展亦會使一部分「碼農」（軟件從業員）失業，提醒學生不應盲目跟風，「應理性去看待，整個學科專業都會隨着社會發展而變化」，在報讀時亦應分析具體專業的建設和師資情况。

類似經驗與教訓其實是老生常談，《人民日報》2013年就曾刊登題為<高校開設熱門專業一窩蜂>文章，指出諸多大學為滿足擴招需求，大量增設諸如新聞傳播、國際金融、法學等熱門專業，質量參差不齊，企業對盲目跟潮選擇這些專業的畢業生信心不足，繼而出現熱門專業學生卻從業難情况。

10年過去，黨媒所言變成事實。近年隨着國家反圍堵，「科技創新」被提升到國家發展全局的核心位置；反觀人文社科範疇，人才愈來愈無用武之地。由此可見，網民一面倒支持張雪峰，只是不想「從業難」的切身考慮。

青年失業率高考報名數屢創新高

實用主義再次完勝，也直接反映了青年對經濟、就業、競爭的悲觀預期。國家統計局上月公布，內地16歲至24歲年輕人失業率是20.8%，即每五個就有一個失業，為有統計記錄以來的新高。

當前內地接受高等教育人口已達2.4億人，今年再有破紀錄的1158萬人大學畢業。考慮到今年全國高考報名人數1291萬人，連續四年創新高，若錄取率不變，未來數年的大學畢業生人數預計將屢創新高，「就業」話題熱度還要持續一段時期。

明報記者

（國情解構）