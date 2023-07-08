傅政華法拍房低價引圍觀 236平米豪宅2000萬起拍 低估價500萬

房產中介：暫時圍觀者多 無人競拍

受賄1.17億元的傅政華，2022年9月被吉林長春法院以受賄、徇私枉法罪判處死刑，緩期兩年執行，減為無期徒刑後終身不得減刑、假釋，並處沒收個人全部財產。綜合多個房產中介網站，傅政華名下其中一套房產近日成為法拍房，該單位是位於東城區崇文門幸福大街「天壇公館」1號樓1單元602室，房型為4室2廳，總面積達236.07平方米，起拍價為1967.38萬元。

有房產中介表示，該單位在7月6日剛被掛出，並確認其以前的房主正是傅政華。一名知情人士透露，吉林長春中級法院委託中國工商銀行融e購電商平台作網絡詢價。

該房產所在住宅小區「天壇公館」在城區二環內，靠近天壇、龍潭公園，2000年建成，目前均價是每平方米113,891元。一名房產中介前日（6日）表示，目前該樓盤圍觀者較多，第一天還沒有人報名競拍。「易拍法拍網」也顯示，該房產目前0人報名。

二環內 天壇邊 暫零出價

對於法拍房所得錢款的最終去向，有專業人士指出，如果是財產罰沒性質的法拍所得，「最終錢款會上繳國庫」。

據公開履歷，傅政華1955年3月生，河北灤縣人，曾任北京市委常委、政法委副書記，北京市公安局黨委書記、局長；公安部副部長、黨委副書記（正部長級）；司法部部長、黨組副書記等職。

中紀委2021年10月宣布調查傅政華，他當時職務是全國政協社會和法制委員會副主任。隨後中紀委的通報指出傅政華多個問題，包括他在生活上奢靡享樂，長期違規佔用多套住房、辦公用房和多輛公車供個人及家庭享受等。

中紀委還稱，傅政華背離「兩個維護」，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣；參加公安部前副部長孫力軍政治團伙，拉幫結派，結黨營私；在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一。