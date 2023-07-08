蔡英文首赴美獨立日酒會 柯賴侯同場

「無論下任是誰 伙伴關係續成長」

據中央社，蔡英文致辭首先感謝AIT台北辦事處處長孫曉雅的邀請，表示「台美21世紀貿易倡議」首批協定完成簽署，台美貿易關係比以往更加務實及緊密，台積電在美投資，以及美國企業在台投資不斷擴大，都有助為世界提供可靠和安全的供應鏈。

蔡英文又說，無論下一任台灣總統是誰，這樣的伙伴關係都將持續成長，她還特別點名賴、侯、柯，「相信在場的總統候選人也會毫不猶豫地同意我的觀點，可以舉手一下嗎？」3名總統參選人罕有同框，雖無特別互動仍惹外界猜想。

AIT：不在台選站邊 反對境外干預

AIT主席羅森柏格周四在華府總部與媒體圓桌談話時表示，美國對台灣民主有深深的敬意，台灣是區域與全球民主燈塔，美方支持台灣舉行自由公正的選舉，既不會選邊站，也反對境外勢力干預。她駁斥與參選人的會面是「面試」，指美國政策不會因誰當選而改變。