沖繩知事福州掃墓 回應習講話願交流

琉球水手學生墓地 插燭合十拜祭

沖繩《琉球新報》報道，玉城前日上午參觀埋葬明清時期在福州去世的琉球水手和留學生的琉球墓地。現場圖片可見，墓園石案上擺放多綑黃紙和祭品，插上香燭，玉城等人在案前合十拜祭。

隨後，玉成一行受邀參加福州市委書記林寶金舉辦的午宴；午宴後，玉城參觀琉球館，該館曾是琉球人被派往中國進貢時，登陸後入駐地方。他還參觀了1998年為促進交流而建立的福建沖繩友好中心。

《福建日報》昨指出，福建書記周祖翼前日會見玉城一行時說，福建與沖繩隔海相望，歷史淵源深厚，交流交往密切，「習近平主席在福建工作期間就高度重視並親自推動了福建與沖繩的友好交往」。他稱福建願與沖繩在擴大貿易往來、加強產業合作和特色旅遊、友好交流等領域持續深化務實合作。

去年是福建省與沖繩縣締結友好省縣25周年，但受新冠疫情影響未能實施交流項目。雙方希望以此次玉城的訪問為契機，促進交流全面展開。

釣島主權 玉城：遵循日政府政策

《人民日報》6月4日刊發習近平參觀中國國家版本館時的發言，稱「我在福州工作的時候，就知道福州有琉球館、琉球墓，和琉球的交往淵源很深，當時還有閩人三十六姓入琉球」。外界由此猜測中國試圖打「琉球牌」；本報日前直擊福州琉球館，發現該驛館側重展示明清與琉球的宗藩關係。

玉城向日本媒體表示，「（習近平）這些話是出於長期交流的想法而誕生的，我相信他表達了對未來交流的希望。」關於釣魚島主權問題，玉城強調將遵循日本政府的政策。