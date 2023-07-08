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關注鎵鍺出口管制 指突顯多元供應鏈必要

【明報專訊】美國財長耶倫昨日在北京與美國在華商界人士舉行圓桌會議，席上她對中國日前宣布出口管制鎵和鍺的行為表示關切，透露華府仍在評估影響，又強調此事突顯「有彈性和多元化供應鏈」的必要。

鎵和鍺是半導體等科技產業的重要原材料。據路透社，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）周四表示，美國有鍺的戰略儲備，但目前沒有鎵的庫存儲備。他表示，國防部正在積極採取措施，利用《國防生產法》（DPA）第三章的權力，增加美國國內對微電子和太空供應鏈關鍵材料的開採和加工，當中就包括鎵和鍺。

分析：直接買鎵鍺改間接買半導體

有美國專家分析指出，美國主要國防承包商可能不會直接購買鎵和鍺，但可能會通過從中國採購鎵和鍺的供應商購買半導體，因此中方此出口管制，很可能會減緩美國國防部生產效率或增加成本。

美國航空航天工業協會負責國際事務的副主席哈德威克（Dak Hardwick）認為，中方的出口管制在短期內可能對美國國防企業的影響不大，但五角大樓最終將不得不尋找鎵和鍺的替代來源。他並補充說，中方的出口管制也可能會刺激美國立法者增加對關鍵礦物的投資。

耶倫在席上也強調，華盛頓並不尋求美中經濟的大規模分離，「我們尋求多元化，而不是脫鈎。世界最大的兩個經濟體脫鈎將造成全球經濟的不穩定」。

相關字詞﹕出口管制 美國國防部 耶倫 半導體

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