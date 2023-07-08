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李強：雨後有彩虹 耶倫：尋良性競爭 美籲華市場改革 中方盼美「具體行動」為經貿關係創環境

【明報專訊】國務院總理李強昨日（7日）下午在北京人民大會堂會見到訪的美國財政部長耶倫（Janet Yellen）。李強以耶倫抵京當日天氣比喻中美關係，稱「風雨之後有彩虹」；耶倫則表示，美國尋求基於公平規則，與中國進行良性競爭。

李：對耶倫坦誠印象非常深刻

耶倫是近5年來首名訪華的美國財長，也是繼上月美國國務卿布林肯之後，近期第二名訪華的美國高級官員。中新社引述李強向耶倫表示，二人不久前在巴黎有很好的寒暄，對耶倫的坦誠印象非常深刻。他歡迎耶倫到來，表示耶倫此訪令所有人期待，因她經常參加中美合作的工作，特別是經貿關係，十分願意共同交換意見、一起探討大家有興趣的問題。

耶倫前天抵達北京下飛機之時，其專機背後天空出現一道彩虹，美國駐華大使館特別在微博貼出這一張彩虹的相片，被認為意味深長。李強昨在會見耶倫時重提此事，並以中美關係作比：「中美關係不完全都是風雨，經歷過一輪風雨後，我們風雨後，一定能夠見到更多彩虹。」

李強又提及，自己20年前就常對中國企業家說，總是要度過一段艱難的時刻，一定要撐過來。「現在的企業，觀察世界經濟，一定要向前看，看前方。像下雨天不可只看腳下，雨天只看腳下只看雨水。抬頭看才可看到彩霞。」

耶倫指華府保護國安行動

不應不必要危及更廣泛關係

耶倫對李強表示，美國尋求與中國良性競爭，而不是「贏家通吃」，「通過一套公平的規則，可以使人們受益。」她亦稱，希望此行能促進美中更經常地溝通，並表示華盛頓為保護其國家安全而採取的任何有針對性的行動，都不應「不必要地」危及更廣泛的關係。

據路透社報道，耶倫與在華美國商界人士的座談中，呼籲中國進行市場改革。中國財政部昨回應，表示中方希望美國採取「具體行動」，為經濟和貿易關係的健康發展創造有利環境。

晤劉鶴易綱 談全球經濟兩國前景

昨日稍早，耶倫先與中國國務院前副總理劉鶴，及人民銀行行長易綱會面。美國財政部官員透露，雙方進行實質性對話，討論全球經濟以及美中兩國各自的經濟前景。劉鶴已卸任副總理，易綱亦已被免去人行黨委副書記職務，外界料潘功勝將接替他擔任行長。

據行程安排，耶倫昨晚與中國經濟學家共進晚餐，由北京智庫「中國金融四十人論壇」（CF40）主持，並討論美國和中國經濟前景。

法新社引述中國社科院院士陶文釗評價耶倫此訪，「在拜登政府中，耶倫似乎比其他人更務實。她的訪問是值得歡迎的，應該能使雙方的關係更加緊密。」他補充說，「我認為，我們正處於重塑和重建中美關係的過程中。」

分析：美或作出一些關稅讓步

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅對中通社表示，這次耶倫訪華的主要目的之一，就是求助中國購買更多美債，在「共贏」的情況下，美國或會在關稅等方面作出一些讓步；在這背景之下，耶倫此次訪華的成果，是值得期待的。

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相關字詞﹕在華美企 易綱 劉鶴 李強 中美關係 耶倫

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