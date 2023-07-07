駐京周記：京津冀——天然「戶外桑拿房」

天津城區昨最高氣溫達40℃，有天津市民表示自己種的綠蘿，只在車尾箱放了一下午，就幾乎整株枯萎。而家住北京豐台區的一對老年夫婦，為了避暑，6月底即從北京出發，自駕前往東北地區。他們沿着331國道，順鴨綠江北行，計劃前往錦州、丹東、臨江、東寧等城市。老先生談及旅行原因表示：「北京太熱了，40多度。東北挺涼快的，跑出來避個暑。等稍微涼快點再回去。」

自6月份以來，北京連日發布高溫預警，室外溫度常在35℃以上，高溫中暑現象頻生。6月16日，一名57歲女性因熱射病出現了多臟器功能衰竭死亡；7月2日，一名北京導遊在頤和園帶團遊覽時中暑，送院不治。

中暑送院者 日均30餘

據《北京晚報》消息，6月以來，北京急救中心調度指揮中心的120呼叫量較前兩個月明顯上升，與中暑相關的急救日均有30餘宗。

記者前幾日從外地回京，一下高鐵，一股熱浪瞬間襲來，有如高溫桑拿房的窒息感讓人倍感不適。室內冷氣機幾乎整日開啟，記者6月僅電費就花費300餘元人民幣，是平時的6倍左右。上午10時後的北京氣溫就已升至38℃左右，出門成了最痛苦的事情。

高溫致外賣訂單大增

騎手正午繁忙「臉曬通紅」

美團外賣平台騎手小李表示，因為高溫，近期外賣訂單量也直線上升。因為消費者不願出門，每天中午11時至1時的高峰期，送單量都在20單左右，且凍飲、水果等消暑類單量持續增加。最熱的時段在外派單，小李的臉被曬得通紅，套着冰袖仍無法降溫，身上已被汗浸濕。「這兩天熱得快分不清東西南北了，前兩天還看錯了送貨地址，差點被客戶投訴。」匆忙聊完，他趕忙奔向下個送貨地點。

今年6月1日至7月5日，北京南郊觀象台35℃及以上高溫日數為18天，為1951年建站以來歷史同期最多。昨日截至傍晚5時，北京南郊觀象台最高氣溫為41℃，高溫日數再增。今天是小暑節氣，氣象台預計最高氣溫37℃，但空氣濕度增加，增強悶熱感。

明報記者 王佩凡