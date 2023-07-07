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耶倫抵京 訪華4天料晤李強 華財政部司長接機

【明報專訊】美國財政部長耶倫（Janet Yellen）昨日下午乘坐專機抵達北京，展開4天的訪華行程。外媒引述消息指，耶倫預計將會見中國國務院總理李強、副總理何立峰，以及與前副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴會面。

外媒指劉鶴「出山」會見

央視報道，中國財政部國際經濟關係司司長楊英明昨到機場接機，短片顯示耶倫走下舷梯後，在停機坪等候的楊英明與她握手寒暄近20秒，耶倫不時面露笑容。美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）也到機場接機。

彭博社引述耶倫辦公室表示，耶倫在周四抵達北京後，會與中國高級官員會面，尋求美中兩國經濟共識。美國財政部官網消息，耶倫訪華期間，將與中國高級官員討論多項宏觀與金融課題，包括中美如何「負責任管控雙方關係，針對關注領域直接溝通，以及共同應對全球挑戰」。

有美方官員表示，預計耶倫也將與中方討論有關鎵、鍺的出口管制措施，該官員稱，中國的舉動「讓我們感到擔憂」，這就是為何需要有多元化供應鏈的例子。

耶倫訪華前夕，中國商務部7月3日宣布，由8月1日起，對兩種半導體工業至關重要原材料鎵和鍺，實施出口管制。外界形容這是中方在向美方施加談判籌碼。

美氣候特使或月中訪華

美國國務卿布林肯6月18至19日訪京，並獲中國國家主席習近平接見，為兩國高層官員互訪鋪路。本月耶倫接力到訪，她將於9日結束訪華行程。緊接着，美國氣候特使克里（John Kerry）亦將訪華，彭博社昨援引消息稱，克里很可能在7月16日左右到中國訪問，就全球變暖問題展開會談。

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