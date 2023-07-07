網民「開」山河大學諷不公 教育部：擴中西部資源

「山河四省」343萬考生

網民：每人千元可建綜合大學

「山河大學」源於內地網民的玩笑，因山河四省（山東、山西、河南、河北）高等教育資源較為匱乏，高考分數線較高，如果「山河四省」的343萬考生每人出1000元人民幣，就可以在四省交界打造一所綜合大學。網民接力為這所虛擬的「山河大學」設計了官網、校訓、校徽，設置了專業等等，近日在網上掀起熱議，但相關討論帖文很快被刪除。

吳岩表示，教育部有關注「山河大學」，面對高等教育進入普及化新階段的新形勢和服務區域經濟社會發展的新挑戰和新問題，教育部將圍繞增強國家競爭力、服務經濟社會發展的重大戰略、促進全體人民共同富裕的目標，不斷優化高等教育資源的佈局結構。

另外，據教育部綜合改革司司長劉自成介紹，目前中國與58個國家和地區簽署了學歷學位互認協議；在全球180多個國家和地區開展中文教學，累計學習和使用中文的人數接近2億；超過130萬中國留學人員在全世界100多個國家留學深造，2012年11月中共十八大以來，留學回國人數佔同期出國留學人數的比例超過八成。