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高校排查思政教師 信仰道德須過關 不當言行溯至求學時期 「突破底線者」轉崗解聘

【明報專訊】依照教育部通知要求，近期內地在全國範圍內，各大高校陸續部署展開師德集中學習教育「運動」。其中，北京、山東、河南、江蘇、福建、湖南、陝西等地同時展開高校思政課（思想政治理論課）教師隊伍自查自清工作，不當言論、行為倒查到求學時期。要求在信念信仰、政治紀律、學術誠信、思想道德等方面「突破底線的人員」，通過轉崗、解聘、辭聘等方式退出思政課教師隊伍。據了解，大部分高校要求，於7月中旬前完成思政課教師摸底排查工作，並提出問題教師的處理方案。

在全國各大學，內地學生不論任何專業都必須修讀思政課，被當局視為落實「立德樹人」根本任務的關鍵。課程內容一般包括《習近平新時代中國特色社會主義思想概論》、《中國近現代史綱要》、《馬克思主義基本原理》、《毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論》等。

習指思政教育事關

「高校為誰培養什麼人」

2016年底，國家主席習近平出席全國高校思想政治工作會議並發表講話，他強調，高校思想政治工作關係着「高校培養什麼樣的人、如何培養人以及為誰培養人」這個根本問題；表示思政課建設「事關黨和國家的前途命運，事關中國特色社會主義事業的長遠發展」。由此將思政課提到重要位置。

教育部今年5月初發出通知，要求各高校提升思政工作隊伍素質能力，以專業為導向，加強師資庫建設。近日，各省市區教育廳紛紛發出〈關於在全省教育系統開展師德集中學習教育的通知〉等通知，要求組織展開高校思政課教師政治能力提升專題培訓。

在各地通知中，無一例外要求對思政課教師的師德師風問題做「拉網式」排查及整改工作。其中，就「開展思政課教師隊伍自查自清工作」一項，要認真貫徹落實教育部《高校思政課教師行為準則》，嚴把思政課教師入口關，對於過往工作、在學期間存在不當言論和不當行為的人員，嚴防進入思政課教師隊伍。建立健全思政課教師退出機制，對於在信念信仰、政治紀律、學術誠信、思想道德等方面突破底線的人員，通過轉崗、解聘、辭聘等方式退出思政課教師隊伍。

針對思政課教師進行政治能力提升專題培訓方面，河南省教育廳要求，組織思政課教師前往省委黨校培訓，築牢思政課教師遵規守紀的底線意識，形成模範踐行「六要」標準的強大共識，更好發揮立德樹人關鍵群體的表率作用。

所謂「六要」標準，是習近平於2019年主持召開學校思政論課教師座談會上，針對思政課教師的素養問題，提出了包括「政治要強、情懷要深、思維要新、視野要廣、自律要嚴和人格要正」的6項要求。

網民質疑清查形式化

有關自查自清「運動」被網民質疑有形式化之嫌，網上亦出現眾多教師思政自查工作報告範本供參考。

明報記者

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相關字詞﹕自查 教育部 習近平 思想政治課 高校

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