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視察東部戰區 習促備戰 讚近年「維護祖國統一」作重要貢獻

【明報專訊】國家主席、中央軍委主席習近平昨日視察解放軍東部戰區機關，他強調，當前世界進入新的動盪變革期，國家安全形勢不穩定性、不確定性增大；要深化戰爭和作戰籌劃，建強戰區聯合作戰指揮體系，大抓實戰化軍事訓練，加快提高打贏能力。

習近平表示，要時刻牢記使命任務，堅持問題導向，增強憂患意識，全力以赴履行好戰區主戰職能；要堅持從政治高度思考和處理軍事問題，敢於鬥爭、善於鬥爭，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

昨午3時15分許，習近平抵達位於南京的東部戰區機關，接見東部戰區官兵代表，同大家合影留念。習強調，要深入貫徹中共二十大精神，貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，錨定建軍一百年奮鬥目標，努力開創戰區建設和備戰打仗工作新局面。

《解放軍報》報道，習近平對東部戰區成立以來為維護國家領土主權和海洋權益、維護祖國統一作出的重要貢獻給予充分肯定。

東部戰區是中國軍改後，在2016年2月成立，主要領導華東地區（江蘇、上海、浙江、福建、江西和安徽）武裝力量，總部在南京，戰略方向為東海、台海和太平洋。至於「維護祖國統一」貢獻，是指成立7年東部戰區多次對台演習、巡航等行動。

前北部戰區政委劉青松 東部履新

中央軍委副主席張又俠昨日陪同習近平視察，同場還有東部戰區司令林向陽、中央軍委辦公廳主任鍾紹軍等將領，值得注意的是，前北部戰區政委劉青松合影時坐在張又俠旁邊、並負責主持活動，顯示他已接替何平擔任東部戰區政委。

劉青松在2018年至2022年曾任東部戰區副政委兼東部戰區海軍政委，之後調職北部戰區。上周中央軍委晉升上將軍銜儀式舉行時，披露北部戰區陸軍政委鄭璇升任北部戰區政委，當時未提劉青松去向，如今新職確定。至於65歲的何平，今年3月已任全國人大憲法和法律委員會副主任委員。

視察東部戰區機關之前，習近平5日下午至6日上午在江蘇考察。央視報道，他先後來到蘇州工業園區展示中心、蘇州華興源創科技股份有限公司、平江歷史文化街區，了解高科技園區建設和發展、企業科技創新和歷史文化名城保護等情况，以及在參觀現場向市民發表講話。

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