淄博燒烤熾後「復常」 數百新店放盤止蝕

《中國新聞周刊》報道，內地分類信息網站「58同城」上，近期出現數百條淄博燒烤店舖轉讓資訊，不少店面打出「新開業」、「新裝修」與「新設備」等特點，欲把店面轉讓出去。有淄博當地業者稱，大部分店舖轉讓主因是沒有生意，虧損過大，現在轉讓可及時止損，在市場尚未完全冷卻前，挽回一點損失。

老店仍要排隊 新手生意斷崖跌

由於價格便宜、服務好，大學生捧紅了淄博燒烤。報道引述「巨量算數」數據顯示，「淄博燒烤」關鍵詞搜索指數在4月9日達到首個小高峰，為247.67萬，並在當月29日達到1105.79萬的峰值；之後數據呈跌勢，6月30日數值僅為10.91萬。

報道稱，淄博燒烤並非不火，而是從流量巔峰期回歸常態，一些老店家、網紅店仍要排隊，只是等待時間不用過長。惟對於近期才投入燒烤行業的店家，淄博燒烤熱度下降對其影響非常大。當地一燒烤店主指其店生意算斷崖式下跌，現在每天僅約兩三桌客人，而五一期間一天能「翻桌」100多次。

淄博燒烤降溫，連帶該行業各環節均現低迷。一度「一餅難求」的淄博小餅，是淄博燒烤產業鏈中的上游。業者指如今訂單量減少、競爭激烈，目前有地區一區有100多個做淄博小餅的廠家，而過去淄博全市也不過約50家。

據「企查查」數據，從3月1日至6月18日，淄博新增燒烤相關企業大增694家。淄博燒烤爆紅後，當地制定了一系列加速產業發展的政策，如審批以「備案式辦理」、「口述申報」代辦服務等，金融機構亦推出針對燒烤行業的貸款業務。

學者：利好政策忽視網紅經濟局限

北京外國語大學國際商學院副教授連增表示，這些舉措猶如一把雙刃劍，當地燒烤行業雖發展迅速，但忽視了網紅經濟生命周期的有限性，尤其是當淄博燒烤火爆過後，如何消化供應過剩成為現實問題，「供給大於需求的情况下，生意不如之前，自然會出現許多燒烤店轉讓或倒閉的情况」。