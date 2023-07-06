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AIT台北辦事處擬擴建 藍營促交代涉軍事否

【明報專訊】美國在台協會（AIT）台北辦事處被披露準備使用鄰近的中學校區用地擴建，AIT昨表示，擴建計劃是基於美台間的強勁關係，盼增加人員，以支持美台人民間的商業、文化等各方面關係。

「中天新聞網」昨引述國民黨台北市議員游淑慧稱，AIT若因外交關係有迫切擴建需求，理應全力配合，但AIT目前辦公室佔地面積已達6.5公頃，是否真的不夠AIT員工使用、擴建是否為了軍事用途，都應釐清。

AIT發言人昨向中央社說明，指AIT計劃整合現有的綠地，利用該土地新建額外的辦公與倉庫空間，及打造AIT員工的休閒中心與停車設施。台灣外交部表示，AIT台北辦事處因應業務持續增加，規劃擴充辦公空間，台外交部將依據都市計劃變更的相關法規，協調各有關單位，提供必要協助。

京：美軍售令台加速變火藥桶 台：解放軍未有力發動戰爭

對於美台關係日趨緊密，大陸一向嚴厲譴責。國防部發言人譚克非昨就美國新一批對台軍售表示，美方蓄意推升台海緊張局勢，無異於加速把台灣變成「火藥桶」、把台灣民眾推向災難深淵。

譚克非說，無論是美方「以台制華」，還是民進黨當局「以武謀獨」，都是癡心妄想、注定失敗；解放軍始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海和平穩定。

對於兩岸形勢，台灣國安局長蔡明彥昨說，就情報機構而言，以現階段來說，解放軍發動戰爭的能力仍不夠，全面登陸作戰並不容易；當前大陸醞釀的是恫嚇及脅迫，而非侵略，台灣目前並沒有兵凶戰危。

對於解放軍去年8月、今年4月的對台軍演，蔡明彥認為都是大陸透過認知作戰散播兵凶戰危的氣氛，「如今會有戰爭與和平的討論，是塑造出來的」。

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