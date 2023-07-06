前副商務部長：管制鎵鍺僅反制之始 外交部續稱「不針對」 歐日韓關切謀應對

魏建國在接受《中國日報》專訪時表示，中國對鎵、鍺實施出口管制的舉措，是經過深思熟慮的重拳出擊，「不僅能打得某些國家慌，還會打得某些國家疼」。他說，這只是中國反制的開始，中國的制裁手段和種類還有很多，「如果對華高技術限制繼續升級，中國的反制措施也會進一步升級」；認為任何利用霸權主義企圖推動脫鈎斷鏈的行為，包括打壓中國企業，最後都是搬起石頭砸自己的腳。

魏建國：能打得某些國家疼

外交部發言人汪文斌昨天（5日）就中方的最新出口管制回應表示，鎵、鍺相關物項具有明顯的「軍民兩用」屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。汪說，歐盟成員也對部分物項實施出口管制；中國政府依法對相關物項實施出口管制，確保其用於合法用途，不針對任何特定國家。前日（4日）外交部另一發言人毛寧也說「中國政府依法對相關物項實施出口管制，是國際通行做法，不針對任何特定國家」。

汪文斌：歐盟成員也有相類管制

資料顯示，鎵和鍺廣泛應用於戰略新興產業的金屬原材料上，中國儲量豐富且是全球的供應大國，其鎵產量佔全球逾95%，鍺產量佔全球約67%，主要供應美國、歐盟、日本和韓國等發達經濟體。

中國7月1日實施的《對外關係法》規定，對危害中國主權、安全、發展利益的行為，中國有權採取相應反制和限制措施，由國務院及其部門確定和實施有關措施。隨後，商務部7月3日以「維護國家安全和利益」為由，宣布將自8月1日起對鎵和鍺實施出口管制。

分析：影響有限 旨在警告美日荷

中央社援引政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）報告，認為中國最新管制出口措施的影響範圍較為有限，亦未自動禁止向特定國家或終端用戶出口。報告強調，「這是一次警告，目的在於提醒美國、日本和荷蘭等國家，中國有報復性選項，進而阻止這些國家對中國取得高端晶片和工具施加進一步限制」。

來自澳洲的中國國際礦業協會（GMAC）主席戴碧特（Peter Arkell）說，稀有金屬對一系列科技產品而言非常重要，鎵和鍺只是其中兩種，中國是大多數稀有金屬材料的主要生產國，指「認為會有另一個國家在短期甚至是中期內可以取代中國的想法」是一種幻想。

除了歐盟委員會表達對中國出口管制的關切，彭博社報道，作為兩種金屬的主要進口國，日本經濟產業大臣西村康稔表示，日方會關注中國如何實施有關出口限制，並了解此舉背後的意圖；日本會在確認評估此事對該國影響後作出反應。韓聯社報道，韓國政府近日也就此事召開緊急會議，評估影響並尋求應對措施。

（中美角力）

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