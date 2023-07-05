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沖繩知事祭北京琉球墓表態 盼續對華聯繫 「創和平繁榮時代」

【明報專訊】正在北京訪問的日本沖繩縣知事玉城丹尼（圖二）昨前往琉球國墓地遺址祭拜，《環球時報》報道，玉城透露祭拜時他想，「要對日夜長眠於此的琉球祖先說聲『謝謝』。祖先創造的琉球（即沖繩）與中國之間的聯繫，想要繼續堅定不移地保持下去，為創造一個和平、繁榮的時代而努力」。

琉球國墓地所在的北京市通州區張家灣鎮，在明清時期是京杭大運河的重要碼頭、進京門戶；一共埋葬了琉球國貢使、官生、陳情使、都通官等14人，包括親清廷琉球士族、被視為「琉球民族英雄」的林世功，他在琉球王國末期來京死諫，要求清政府干預日本吞併琉球。抗戰時期墓地被破壞，僅存「琉球王國陳情都通官」王大業的墓碑現藏於通州區博物館。

《環球時報》報道，玉城來到琉球國墓地遺址，奉上沖繩用來祭奠先祖的冥幣，下蹲雙手合十低語。玉城稱他使用沖繩方式祭拜，香也是古代從中國傳到琉球，和日本本土的不同；琉球和中國的友好往來長達600餘年，希望傳承該傳統。共同社則報道，玉城祭拜後表示，「將繫緊中國與沖繩之間已結下的紐帶，創造和平且富裕的時代」；現場除了記者，還有中國外交部相關人員陪同。

埋親清士族林世功 死諫反日吞併

由日本前眾院議長河野洋平擔任會長的日本國際貿易促進協會80人代表團周一（3日）抵京訪問，昨會晤中國商務部官員。玉城作為代表團顧問一同訪華，周五（7日）返日前，還將訪問福建福州，當地留存琉球館、琉球墓園等遺蹟。

國家主席習近平上月提及中國福州與琉球淵源很深，各界猜測其用意，玉城此行因而備受關注。本報獲悉玉城的福州行程，預定安排拜祭琉球墓、參觀琉球館，後者是琉球朝貢使者登岸後落腳地，原名「柔遠驛」取自《尚書·舜典》中的「柔遠能邇」，寓意「優待遠人，以示朝廷懷柔之至意」。

琉球館位於福州市台江區，是市級愛國主義教育基地，官媒報道習近平講話後，台江區隨即稱要「深刻認識琉球館的歷史價值和現實意義」，推動驛館全面提升。

玉城反日介入台海 台：不代表日政府

玉城近日還明確表示，決不能因為所謂「台灣有事即日本有事」讓沖繩淪為戰場。台外交部發言人劉永健昨表示，地方縣長的發言不能代表日本政府的立場，強調台海和平穩定的重要性日益受到國際社會的高度關注。

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