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上合峰會 習籲反新冷戰顏色革命

【明報專訊】國家主席習近平昨在上合峰會演講，表示上合組織要為維護世界和平與發展注入更多確定性和正能量，呼籲成員國堅決反對任何國家以任何理由干涉內政、策動「顏色革命」，要提升本組織安全合作水平，持續開展聯合行動反恐和打擊跨國有組織犯罪，保障區域產業鏈供應鏈穩定暢通。

伊朗准入會 白俄準備參加

新華社報道，上海合作組織成員國元首理事會第二十三次會議昨以視像方式舉行，輪值主席國印度總理莫迪主持會議，包括習近平、普京、莫廸等成員國領導人批准關於給予伊朗上合組織成員國地位決議，成員國由此增至9個。同時，白俄羅斯簽署義務備忘錄準備入會。

習近平致辭時提出包括增進團結互信、保障共同安全、加快經濟復蘇、促進民心相通、完善全球治理等5項建議。習近平表示，要高度警惕外部勢力在本地區煽動「新冷戰」、製造陣營對抗，堅決反對任何國家以任何理由干涉內政、策動「顏色革命」，自行把握本國發展進步的前途命運。

在經貿方面，習近平表示，要堅持經濟全球化正確方向，反對保護主義、單邊制裁、泛化國家安全概念，反對「築牆設壘」、「脫鈎斷鏈」。習近平稱，中方建議擴大組織內國家本幣結算份額，拓展主權數字貨幣合作，推動建立組織自身的開發銀行。

「我們要繼續深化教育、科技、文化、衛生、體育、媒體等領域合作。」習近平宣布舉辦更多人文交流活動，未來3年，中方將向成員國提供1000個國際中文教師獎學金名額和3000個「漢語橋」夏令營名額，邀請100名青年科學家來華參加科研交流。

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