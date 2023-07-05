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華限晶片原料出口 外媒：添對美談判籌碼

【明報專訊】中國商務部周一（3日）宣布從8月1日起，對晶片製造關鍵材料鎵、鍺相關物項實施出口管制。由於正值耶倫即將訪華、中美進入經濟問題實質談判前夕，有外媒分析指，中國一方面欲報復美國等國家對晶片製造設備的出口限制，另亦藉此措施作為與美國談判的籌碼。

路透社報道，中國商務部明天將與國內鎵和鍺的主要供應商會面，討論即將出台的出口管制措施。商務部周一公告稱，對8種鎵產品和6種鍺產品實施出口管制，以維護國家安全和利益。根據公告，出口商須向商務部提出申請，並報告海外買家詳細資料，經許可後才能出口。

中方稱護國安 歐盟籲遵世貿規定

中國是鎵和鍺主要出口國，佔全球供應量八成，而鎵和鍺也是半導體生產的重要原材料。據美國地質調查所數據，2018年至2021年美國53%的鎵自中國進口，2019年美徵收更高關稅後進口量下降。關鍵金屬研究機構表示，中國該措施將對半導體產業產生立即連鎖效應，特別是「高效能晶片」。

《華爾街日報》引述產業內部高階管理人員認為，中國擬藉由限制原材料措施作為報復手段。報道稱，由於商務部公告並未提到具體細節，意味北京仍欲以此新措施，作為與美談判籌碼。

歐盟委員會亦對此表達關切，稱正評估這對全球供應鏈和歐洲產業的潛在影響。歐盟又質疑中國聲稱此舉關乎國家安全的說法，呼籲中國根據世貿規定，將出口管制限制在「明確的安全考量」範圍內。

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