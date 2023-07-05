訪華行前 耶倫晤謝鋒談經濟金融問題 中國大使登門送行 表明中方經貿主要關切

路透社報道，美國財政部在一份聲明中表示，耶倫和謝鋒一致支持美中努力保持溝通渠道暢通和負責任管理兩國雙邊關係，這與耶倫即將對北京進行的訪問是一致的。聲明提到，耶倫在雙方對話中提出令人關切的問題，也表達兩個最大經濟體在全球挑戰，包括宏觀經濟和金融問題上合作的重要。

雙方支持管控關係 同意續溝通

據中國駐美國大使館消息，謝鋒在會晤時表示，健康穩定的中美關係符合兩國共同利益，也是國際社會共同期盼；中方始終遵循國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」原則看待和處理中美關係。謝鋒稱，希望美方與中方相向而行，落實兩國元首重要共識，以行動排除干擾、管控分歧；以誠意加強對話、開展合作，推動中美關係「止跌回穩、重回正軌」。

謝鋒也表明中方在經貿問題上的主要關切，要求美方高度重視，採取行動解決。聲明指出，雙方都認為會面坦誠而具建設性，同意繼續保持溝通。

《紐時》料美方表明非「脫鈎」

耶倫將於周四至下周日（6日至9日）訪華。《紐約時報》羅列耶倫中國行的「五大關鍵問題」，包括技術和貿易管制、營商環境惡化、匯率、全球債務、人權和國家安全問題等。該報分析稱，耶倫此行將會表明，美國減少對中國依賴並保護國家安全的行動，並非為了使兩個高度交織的經濟體「脫鈎」。

CNN指耶倫不晤習 見財經班子

美國有線電視新聞網絡（CNN）引述美方官員報道指，預計耶倫不會與中國國家主席習近平會面。報道稱，耶倫預計會與中國高層官員及美企高層會面，她將會與中方討論兩國可合作的全球性議題，如氣候變化等；形容耶倫此行是首次與中國新財經班子會面，可讓雙方有機會認真聯繫。

半島電視台認為，耶倫此行目標是與中國建立長期溝通渠道。亞洲協會政策研究所副所長卡特勒（Wendy Cutler）表示，對美國來說，與世界第二大經濟體討論如何刺激全球經濟更強勁增長，以及解決全球南方日益嚴重的債務問題非常重要。

俄媒：免衝突升級 兩國或妥協

俄羅斯衛星通訊社指出，降低貿易壁壘、技術交流新規、美國國債發行後果等，都有可能是今次會談議題，且雙方有可能妥協，因為中美不希望關係緊張繼續升級。俄羅斯政治技術中心專家認為，會談目的是要在伴隨着制裁的貿易戰框架內，找到某些新的合作途徑。

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