中日韓合作論壇 王毅：重整行裝再出發

綜合新華社、中新社報道，王毅說，我們要堅持獨立自主，團結自強。事實證明，只有獨立自主的國家，才能把握更多主動，贏得國際尊重。只有團結自強的地區，才能排除外部干擾，實現持續發展。他稱，中方始終根據事情本身的是非曲直作出自己的判斷，始終致力於與包括日韓在內的地區國家和睦相處，共同振興。

王毅認為，中日韓三國本質上是相互依存、互利共贏的關係；要樹立伙伴意識，展現全球視野，真正把對方的發展視為自身的機遇。王毅指出，我們要堅持相互尊重，和睦相處。中日韓三國在幾千年的交往史上，形成了「以和為貴」「和而不同」的共同價值。中國自古就有親仁善鄰的傳統，絕不會重蹈歷史上一些大國曾經走過的擴張掠奪老路，也反對當今任何國家推行單邊霸凌的行徑。

開幕式前，王毅會見參加論壇的主要嘉賓，表示中日韓三國要以史為鑑，以民促官、以經促政、以地方促中央、以多邊促雙邊，排除干擾，攜手共進，激活三國合作交流機制，重整行裝再出發，共同振興亞洲、造福世界。