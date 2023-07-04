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中日韓合作論壇 王毅：重整行裝再出發

【明報專訊】中共中央政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅昨日在青島出席「2023年中日韓合作國際論壇」開幕式並致辭表示，中日韓三國是「搬不走的近鄰」，中國尊重日韓與各國發展關係，但不能用於遏制甚至圍堵身邊近鄰；他強調，要通過此次論壇發出中日韓合作重整行裝再出發的明確信號。

綜合新華社、中新社報道，王毅說，我們要堅持獨立自主，團結自強。事實證明，只有獨立自主的國家，才能把握更多主動，贏得國際尊重。只有團結自強的地區，才能排除外部干擾，實現持續發展。他稱，中方始終根據事情本身的是非曲直作出自己的判斷，始終致力於與包括日韓在內的地區國家和睦相處，共同振興。

王毅認為，中日韓三國本質上是相互依存、互利共贏的關係；要樹立伙伴意識，展現全球視野，真正把對方的發展視為自身的機遇。王毅指出，我們要堅持相互尊重，和睦相處。中日韓三國在幾千年的交往史上，形成了「以和為貴」「和而不同」的共同價值。中國自古就有親仁善鄰的傳統，絕不會重蹈歷史上一些大國曾經走過的擴張掠奪老路，也反對當今任何國家推行單邊霸凌的行徑。

開幕式前，王毅會見參加論壇的主要嘉賓，表示中日韓三國要以史為鑑，以民促官、以經促政、以地方促中央、以多邊促雙邊，排除干擾，攜手共進，激活三國合作交流機制，重整行裝再出發，共同振興亞洲、造福世界。

相關字詞﹕遏制 獨立自主 王毅 中日韓

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