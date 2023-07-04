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與八九民運學生對話丟官 前統戰部長閻明復病逝

【明報專訊】中共前領導人趙紫陽舊部、中共書記處前書記閻明復，昨上午10時19分逝世，享年92歲。多名接近閻家屬的京城人士向本報證實閻病逝一事，葬禮將於近日擇期舉行。閻明復是內地開明派官員，在八九運動中對學生持同情態度。昨日，內地網絡已有人對閻逝世表示哀悼。

閻明復1931年11月生於北京（當時稱北平），遼寧海城人。閻明復是著名「紅色間諜」閻寶航之子，其父被譽為「中共情報戰線最出色的國際戰略情報專家」。

「紅色間諜」之子 屢為領導人迎賓擔任口譯

據公開資料顯示，抗戰時期，閻明復在重慶巴蜀小學、南開中學讀書。1947年，在哈爾濱外國語專門學校學習。他歷任中華全國總工會國際部科長，中共中央辦公廳翻譯組組長，多次在中央領導人會見外賓時擔任口譯。

1986年，閻明復任中央統戰部部長；1987年，任中央書記處書記；在1988年當選為第七屆全國政協副主席。據作家張賢亮回憶，1983年他當選全國政協委員後，曾到統戰部參加座談會，初識閻明復，「謙和直率，有彬彬君子之風」。

安撫廣場絕食學生 走訪新聞機構對話

1989年，內地掀起學潮。5月11至13日之間，閻明復和中央書記處書記胡啟立、芮杏文等走訪《中國青年報》社等新聞機構，並與記者對話。為了安撫廣場的絕食學生，閻也約請知識分子介入斡旋，並與學生交流。他更願意充當「人質」。由此樹立「開明派」形象。

由於同情學生，1989年6月的中共第十三屆四中全會上，閻明復與胡啟立、芮杏文一起被免去中央書記處書記職務。1990年，閻被免去統戰部部長等職。1991年5月，閻復出任民政部副部長，1997年7月退休。1997年8月至2002年任中華慈善總會會長。

閻明復在八九運動中的立場，深得民間稱道。2018年，閻明復87歲生日時，國務院前總理溫家寶曾赴醫院探望。

據閻的統戰部舊部、原國務院副總理陶鑄的女兒陶斯亮憶述，「我始終覺得閻部長不像高層領導幹部，他身上總有一些很獨特的東西，就是我媽媽說的就是特別的天真」，陶斯亮說，閻明復曾說「我們當官就是服務」、「他一直把自己當作一个公僕，服務老百姓的人」。

明報記者

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