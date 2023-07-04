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學者：宏觀經濟政策 尚有協調意願

【明報專訊】耶倫的訪華之旅，尚未開始便充滿猜疑。旨在來華穩定關係的她，被指將毫不諱言與京官談論使後者尷尬的敏感議題；從早前「教訓」中，北京也已忌憚美方言行不一，京官們或已對耶倫所說所講心理設防。

指耶倫與拜登對華取態差異大

對此，內地獨立學者柏文喜向本報分析，耶倫此行訪華，例證中美在宏觀經濟政策領域，尚有合作空間及協調意願。基於中美至今在經濟領域仍屬合作大於衝突，以及兩國政策交鋒對全球經濟走勢之影響等雙方共認的客觀因素，預計其來華對話仍能一定程度上取得美方預定成效。

柏文喜指出，耶倫在美政壇中代表對華「競爭性合作」一派主張。耶倫與拜登因職位和執掌層面不同，對華取態差異較大，前者更傾向保持中美交流，實現最大限度協調合作，減少對美經濟穩定構成的衝擊。

競爭遏制中保持有限度合作必要協調

早前美國國務卿布林肯剛結束訪京，拜登一句「獨裁者」又釀風波，兩國掀起口水戰，關係又乍暖還寒。柏文喜認為，今次耶倫之行亦不會改變雙方此種基調，故對後續再現類似情形不感意外，又稱美方看似矛盾的政治表達與處理方式，其用意恰體現出中美關係之核心基調，即在競爭遏制中保持有限度合作和必要協調。

柏文喜指出，耶倫秉行「護國家安全」與「不與華脫鈎」並行之博弈策略，背後意涵在於確保中國發展始終不能構成對美經濟挑戰或安全威脅，雙方合作須置於美能保持足夠領先度之下，此外交思維在歷史上已有迹可循，無論是美在冷戰時期對蘇聯圍堵，亦或上世紀80年代抑制日經濟崛起等往事，均可供今時北京嵌套自身處境。

明報記者 王聖辰

（中美角力）

相關字詞﹕獨裁者 布林肯 中美關係 耶倫

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