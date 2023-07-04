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耶倫本周訪華 料晤何立峰 消息：美旨緩和兩國關係 不求重大突破

【明報專訊】中方昨日公布，美國財政部長耶倫（Janet Yellen，圖）將於周四至周日（6日至9日）訪問中國。耶倫將是繼美國國務卿布林肯上月訪華後，今年第二名來華的美國高官。有消息指出，耶倫將與中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰等中方官員會談，以及和美國在華企業代表會面，這是美國總統拜登為緩和對華關係作出努力的一部分。

財政部新聞辦公室昨宣布，經中美雙方商定，耶倫本月6日至9日訪華。路透社2日曾引述多名華府官員透露，稱耶倫訪華期間將與何立峰等中國高官就廣泛問題舉行會談，並將強調華盛頓有決心加強自身競爭力，同時與盟友共同應對美國所說的中國「經濟脅迫」以及不公平經濟行為，還將談及對中國新的反間諜法的關切。

將討論關鍵領域對華投資限令

另外，耶倫計劃告訴中國新的經濟團隊，華盛頓將繼續通過對中國採取有針對性行動，捍衛人權和本國安全利益，但希望與北京合作，共同應對如氣候變化和許多國家面臨的債務困境等迫切挑戰。耶倫還將與中方討論美國在某些關鍵領域對中國投資的限令，以「確保他們不會認為該行政令比實際情况或預期更為廣泛」。

報道稱，這是拜登為深化美中溝通，穩定兩國關係，在出現分歧時盡量降低犯錯風險所作出的努力之一。有美方官員表示，耶倫此行旨在加深兩國溝通，但有多項明顯分歧不能靠單一次訪問解決，不期望此行能帶來重大突破，期望能作建設性溝通，並在包括副部長等層級建立長期溝通渠道。

美國財政部在一份聲明中，引述耶倫對華經濟政策的3項指導原則，稱華府尋求通過並非以經濟優勢為目標的針對性行動，保護人權和確保自身及盟友的國家安全利益；尋求與中國建立健康經濟關係，促進對彼此有利的增長和創新，並為美國工人和企業擴大經濟機會；以及就氣候變化和債務問題等全球挑戰，尋求與中方合作。

外交部發言人汪文斌昨被問及耶倫及美氣候問題特使克里稍後訪華，中方期望有何成果時僅表示，中美就各層級對話與交往保持溝通。

另據《環球時報》報道，中國前駐美大使崔天凱昨在一場論壇上，針對華府強調「為中美關係設置護欄」一說表示，如兩國關係已走在錯誤的軌道上，「護欄」又有什麼用，又稱需要確保兩國關係行進在正確的道路上，「護欄」才能起作用，這需要雙方都有足夠的政治意願。

（綜合報道）

（中美角力）

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