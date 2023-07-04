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付費卓慧思訪台 台府10萬智庫80萬 藍營批「金錢外交」 官方：依照邀訪外賓規定

【明報專訊】英國前首相，現任下議員卓慧思（Liz Truss）5月應邀訪台，演講發言「力挺台灣」。根據英國國會公布的議員額外收入顯示，卓慧思這次出訪，台方共付出超過350萬新台幣（約90萬港元）招待她，其中以政府名義的支出約10萬港元。相關消息引發台灣網民熱議，炮轟「心疼我的納稅錢」。國民黨立委批評這種方式邀請是「打腫臉充胖子」，陷入「金錢外交」迷思。台外交部表示，相關費用是依照邀訪外賓規定辦理。

據「中視新聞網」等台媒報道，卓慧思5月16日至20日訪台，與台總統蔡英文、副總統賴清德見面，另應「遠景基金會」之邀演講。根據英國國會日前公布的議員額外收入顯示，卓慧思這次訪問，「遠景基金會」付給她出席活動及演講費8萬英鎊（約80萬港元）。此外，台外事部門招待機票和住宿等約1.08萬英鎊（約10萬港元）。「遠景基金會」在李登輝任總統期間成立，雖對外屬於民間智庫，但實則是台灣政府的外圍組織。

卓慧思訪台邀請費曝光後，引發島內眾多網民批評。「中時新聞網」、Yahoo新聞等網站報道，有網民炮轟「民進黨花納稅人的錢真的毫不手軟」、「金錢交易來的朋友，不會是兄弟，不值得一提」。

對此，國民黨立委洪孟楷批評，用這種方式邀請就是「打腫臉充胖子」，陷入「金錢外交」迷思。他要求民進黨當局對外交代清楚，因為每筆錢都是人民的納稅錢。

台外交部發布新聞稿，稱一向竭誠歡迎國際友人來訪，除有助增進國際友人對台灣的瞭解外，同時也代表外國友人以具體行動展現對台灣的支持。卓慧思在台行程是由外交部居間協調，相關費用是依照台灣邀訪外賓規定，歷任政府均依此原則辦理。至於演講報酬部分，由於外交部並非簽約方，不便代為說明。

相關字詞﹕遠景基金會 英國首相 卓慧思（Liz Truss）

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