藍營問「存廢」 民進黨：ECFA具強烈政治目的

【明報專訊】兩岸服務貿易協議是否重啟，近日成為台灣總統大選議題。國民黨立法院黨團昨日質疑，民進黨總統參選人賴清德反服貿，只要《跨太平洋伙伴全面進步協定》（CPTPP）、不要服貿，經濟「逢中必反」，與台灣利益背道而馳，要求賴清德表態，如果當選總統是否要廢除《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）。民進黨則稱ECFA具有強烈政治目的，與CPTPP完全不同。
賴清德：鎖進一中市場洽服貿是走回頭路
賴清德前日出席醫界信賴台灣後援會成立大會提及，鎖進一中市場去洽簽服貿協議，絕對是走回頭路、是錯誤的路線。
國民黨團昨開記者會質疑賴主張。出席的立委賴士葆表示，台灣要加入CPTPP難度很高，政府對此一直沒講實話。他質疑，賴清德反服貿，想要徹底和中國大陸切斷、完全脫鈎，這是民進黨「抗中保台」牌的另一種說法，為鞏固深綠選票。
立委質疑賴反服貿與陸脫鈎
賴士葆指出，服貿是ECFA的一部分，反服貿會讓台灣的國際貿易空間愈來愈小；請賴清德公開回答，如果當選是否要廢除ECFA。
民進黨發言人張志豪透過新聞稿表示，國台辦說的很清楚，要復談貨貿、服貿，前提就要接受「九二共識」政治基礎。
張志豪指出，加入CPTPP符合經貿自由化原則，無需以「一中原則」作為政治前提；而服貿、貨貿則是必須符合「九二共識」、「一個中國」等強制性政治框架，不僅是不正常的經貿交流，也使大陸當局遂行對台以商圍政、以經促統政治目的。