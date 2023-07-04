藍營問「存廢」 民進黨：ECFA具強烈政治目的

賴清德：鎖進一中市場洽服貿是走回頭路

賴清德前日出席醫界信賴台灣後援會成立大會提及，鎖進一中市場去洽簽服貿協議，絕對是走回頭路、是錯誤的路線。

國民黨團昨開記者會質疑賴主張。出席的立委賴士葆表示，台灣要加入CPTPP難度很高，政府對此一直沒講實話。他質疑，賴清德反服貿，想要徹底和中國大陸切斷、完全脫鈎，這是民進黨「抗中保台」牌的另一種說法，為鞏固深綠選票。

立委質疑賴反服貿與陸脫鈎

賴士葆指出，服貿是ECFA的一部分，反服貿會讓台灣的國際貿易空間愈來愈小；請賴清德公開回答，如果當選是否要廢除ECFA。

民進黨發言人張志豪透過新聞稿表示，國台辦說的很清楚，要復談貨貿、服貿，前提就要接受「九二共識」政治基礎。

張志豪指出，加入CPTPP符合經貿自由化原則，無需以「一中原則」作為政治前提；而服貿、貨貿則是必須符合「九二共識」、「一個中國」等強制性政治框架，不僅是不正常的經貿交流，也使大陸當局遂行對台以商圍政、以經促統政治目的。