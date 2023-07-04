侯友宜首表態 「支持合憲九二共識」 民進黨反問「共識哪一點符中華民國憲法？」

侯友宜的兩岸論述會否提及「九二共識」，一直是國民黨內關心的焦點。《聯合報》報道，侯友宜接受中廣董事長趙少康節目專訪首度對「九二共識」作出以上表態。

馬英九指蔡英文相互不隸屬「兩國論」違憲

而主張兩岸互不承認主權，互不否認治權，是台灣前總統馬英九的理論。馬英九前日也在侯友宜造勢大會表示，蔡英文總統公然提出「中華民國」與「中華人民共和國」相互不隸屬的兩國論，明顯違憲；台灣和大陸的關係是一個中國底下兩個地區，不是兩個國家，互不承認主權、互不否認治權的設計，讓台灣能夠相安無事。

對於侯友宜首次就「九二共識」表態，隨即遭到綠營質疑。民進黨發言人張志豪表示，侯友宜敢打臉國民黨主席朱立倫，難道不怕被換侯嗎？企圖偷換概念，把「中華民國憲法」跟九二共識綁在一起，就是把台灣送到中國大陸的口裏。

張志豪說，「請問侯友宜，九二共識哪一點符合中華民國憲法？」張志豪認為，侯友宜顯然想繼續欺騙台人，表態接受所謂合乎中華民國憲法的九二共識，根本是自欺欺人。中國大陸早在2019年初公布的「一國兩制台灣方案」就已定調，「九二共識」就是「一國兩制」。此外，國民黨主席朱立倫也曾公開說過，「九二共識」是沒有共識的共識。

郭台銘南下旋風式拜訪議員

另外，外界猜測可能將獨立參選的鴻海創辦人郭台銘，昨日南下高雄，旋風式拜訪國民黨籍市議員李眉蓁，幫即將參選立委的陳美雅加油打氣，再往前台南拜訪市議員王家貞。但針對侯友宜選情低迷，是否考慮獨立參選的提問，郭台銘僅笑而不答，沒有多作回應。

陳美雅事後受訪亦表示，郭台銘南下主要想聽聽高雄艱困選區立委參選人的聲音，彼此交流意見。她並稱沒有談到「支持郭台銘參選總統」的議題。

國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝對此表示，郭台銘還未對選總統相關表態，目前預設他拜會是好意的提供選舉協助。不過國民黨南市主委林進旺認為郭台銘此舉「相當不合適」，批評郭近期講話很像老頑童，做事情扭扭揑揑，要選就講清楚就好。