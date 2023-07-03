兩月前「考慮不周」 壺口瀑布拆牆 網民質疑建牆權來由 籲其他景區跟撤圍擋

【明報專訊】黃河壺口瀑布景區陝西一側沿線圍牆近日被拆除，景區稱「之前考慮不周」。不少網民表示支持，並呼籲其他有圍牆景區亦應拆去。近日包括雲南梅里雪山國家公園金沙江大灣觀景台和飛來寺附近國道，以及九龍瀑布群風景區都在修建圍牆，遊客無法在公路邊欣賞景觀。有網民批評景區「吃相難看」，亦有質疑建牆是「誰給的權力」。
《瀟湘晨報》報道，有網民前日（1日）拍攝短片顯示，黃河壺口瀑布旅遊區陝西一側沿線公路5月修建的圍牆正被拆除。此事在網上引發關注，有網民認為相關部門及景區應合理規劃，避免浪費人力物力。內地媒體致電陝西黃河壺口文化旅遊發展有限責任公司查詢時，工作人員證實，由於之前考慮不周，黃河壺口瀑布旅遊區（陝西側）的圍牆確已被拆除。
山西臨汾文旅局和山西黃河壺口瀑布旅遊區表示，山西側的黃河壺口瀑布景區從未加蓋過圍牆。網民拍攝短片顯示，山西側的黃河壺口瀑布景區主要以柵欄在道路旁作保護。
今年5月，有網民拍下黃河壺口瀑布景區沿線被砌上圍牆的短片，相關內容當時引發民眾質疑。不少網民認為，這種做法是為防止路過遊人觀看景觀，遊客因此只能購買價值百元人民幣左右的門票，才能欣賞黃河壺口瀑布的景色。面對質疑，此前陝西省宜川縣黃河壺口瀑布景區管理局回應稱，此舉是為了保護遊客人身安全。
雲南九龍瀑布設圍欄 景區：安全考慮
另據「極目新聞」報道，黃河壺口瀑布兩岸圍牆尚存爭議，又有遊客發現在雲南省曲靖市羅平縣九龍瀑布群附近的公路邊，被設置了兩米多高的圍欄。短片顯示，通過圍欄上一條條幾厘米寬的縫隙，才可看到瀑布。
九龍瀑布群景區工作人員昨回應媒體查詢稱，此舉是出於安全考慮，不允許從公路那裏下到河邊來，必須從正規入口進入景區。
內地還有不少地區建圍牆封美景，其中包括雲南省迪慶州德欽縣梅里雪山國家公園金沙江大灣觀景台，及飛來寺觀景平台附近的214國道旁，都修建了圍欄，遊客無法在公路邊欣賞景觀，只能交門票後前往景區修建的觀景平台遊覽。
內地網媒「紅網」評論稱，雲南梅里雪山景區「圈地收錢」行為背離了大眾對景點收費的常規預期。在跟帖評論中，除批評景區「吃相難看」、「反智行為」外，也有網民質疑這是「誰給的權力？」