兩月前「考慮不周」 壺口瀑布拆牆 網民質疑建牆權來由 籲其他景區跟撤圍擋

《瀟湘晨報》報道，有網民前日（1日）拍攝短片顯示，黃河壺口瀑布旅遊區陝西一側沿線公路5月修建的圍牆正被拆除。此事在網上引發關注，有網民認為相關部門及景區應合理規劃，避免浪費人力物力。內地媒體致電陝西黃河壺口文化旅遊發展有限責任公司查詢時，工作人員證實，由於之前考慮不周，黃河壺口瀑布旅遊區（陝西側）的圍牆確已被拆除。

山西臨汾文旅局和山西黃河壺口瀑布旅遊區表示，山西側的黃河壺口瀑布景區從未加蓋過圍牆。網民拍攝短片顯示，山西側的黃河壺口瀑布景區主要以柵欄在道路旁作保護。

今年5月，有網民拍下黃河壺口瀑布景區沿線被砌上圍牆的短片，相關內容當時引發民眾質疑。不少網民認為，這種做法是為防止路過遊人觀看景觀，遊客因此只能購買價值百元人民幣左右的門票，才能欣賞黃河壺口瀑布的景色。面對質疑，此前陝西省宜川縣黃河壺口瀑布景區管理局回應稱，此舉是為了保護遊客人身安全。

雲南九龍瀑布設圍欄 景區：安全考慮

另據「極目新聞」報道，黃河壺口瀑布兩岸圍牆尚存爭議，又有遊客發現在雲南省曲靖市羅平縣九龍瀑布群附近的公路邊，被設置了兩米多高的圍欄。短片顯示，通過圍欄上一條條幾厘米寬的縫隙，才可看到瀑布。

九龍瀑布群景區工作人員昨回應媒體查詢稱，此舉是出於安全考慮，不允許從公路那裏下到河邊來，必須從正規入口進入景區。

內地還有不少地區建圍牆封美景，其中包括雲南省迪慶州德欽縣梅里雪山國家公園金沙江大灣觀景台，及飛來寺觀景平台附近的214國道旁，都修建了圍欄，遊客無法在公路邊欣賞景觀，只能交門票後前往景區修建的觀景平台遊覽。

內地網媒「紅網」評論稱，雲南梅里雪山景區「圈地收錢」行為背離了大眾對景點收費的常規預期。在跟帖評論中，除批評景區「吃相難看」、「反智行為」外，也有網民質疑這是「誰給的權力？」