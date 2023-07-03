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被指逼女墮胎 歌手蔡徐坤未回應 明星代言規範委發文促「風險把控」

【明報專訊】內地歌手蔡徐坤日前被爆陷桃色醜聞並未作回應，事件持續發酵。蔡徐坤有近30家品牌代言，北京廣告協會前日晚間發布通知，要求品牌公司和經紀公司等對其做好「風險把控」。

綜合「新華每日電訊」、「九派新聞」等內地媒體報道，北京廣告協會明星代言規範委1日晚間在官方微信發布風險提示指出，「蔡××事件逐漸發酵，該事件有進一步炒作及擴大趨勢，請相關品牌方、演藝經紀公司等對其做好風險把控」。

前述通告的「蔡××」，有關短片內容顯示就是蔡徐坤。蔡現年24歲，身分是歌手、演員、音樂製作人，2018年1月藉由綜藝節目「偶像練習生」總票數第一名正式出道，成為偶像藝人。

據「企查查」App顯示， 6月28日，北京市通州區市場監督管理局因「通過登記的住所或者經營場所無法聯繫」，將北京蔡徐坤影視文化工作室列入經營異常名錄。此外，蔡徐坤參與的真人秀節目《奔跑吧》，也在6月30日發布公告稱，原訂當晚播出的節目因「編排調整」延後。

今年6月26日有網民公開爆料稱，一名女子在2021年與蔡徐坤發生一夜情並懷孕，蔡得知後讓其墮胎，女方獨自去醫院流產；蔡母認為此女有意敲詐，僱人跟蹤女子，在其家門口安裝針孔攝影機，被發現後雙方於警局調解。

相關字詞﹕風險 負面 歌手 蔡徐坤

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