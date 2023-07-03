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中美關係遇困難 中聯部長：加強對話起作用

【明報專訊】中共中央對外聯絡部部長劉建超昨日（2日）在京出席「世界和平論壇」時表示，在當前中美關係遇到困難的情况下，加強中美政黨之間交流、對話能夠起作用。

「世界和平論壇是由清華大學主辦、中國人民外交學會協辦的非官方年度國際安全論壇。中新社報道，劉建超昨在該論壇午餐會表示，政黨關係旨在加強各國政黨之間政策確定過程的溝通交流，以至可能的政策對接，中方與美國民主共和兩黨、國會議員，長期以來保持較好接觸，包括早前剛舉行的第十三屆中美政黨對話。

劉建超指出，中美和其他國家有共同責任，為各國人民帶來更加美好的世界。走錯路或是制訂錯誤決策，對於全人類來說具有毁滅性。由此，他希望美方決策者能冷靜看到「到底什麼對中美兩國、對世界有益的」。

稱將續促中東國家和解

談及中國在促進中東地區國家和解方面所做工作，劉建超表示中國將繼續勸說中東國家和解，包括以色列和其他中東國家。劉亦指，中國對自身提出的全球發展倡議、全球安全倡議及全球文明倡議，都有付諸實踐，比如對烏克蘭危機的立場，正愈來愈多地成為國際共識，中國斡旋沙特和伊朗和解，正引發更大範圍中東和解。

另據新華社報道，國家副主席韓正昨出席世界和平論壇開幕式並致辭，其間強調中國堅定不移做世界和平的倡導者、建設者和維護者，願與各國共同維護世界和平安全。

韓正提出多點建議，包括透過對話協商解決衝突，國際社會特別是有影響力的大國，應旗幟鮮明地根據當事國需要和願望勸和促談、斡旋調停，以對話建互信、以對話解紛爭、以對話促安全。

相關字詞﹕政黨 中美關係 韓正 劉建超

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