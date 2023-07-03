侯友宜：和平做主軸 續藍營原有政策 馬英九到場力挺 韓國瑜缺席

綜合報道

綜合「聯合新聞網」、「TVBS新聞網」等台媒報道，國民黨台北市黨部昨下午在台北大直典華飯店盛大舉行「鳳鳴朝陽，萬眾一心」總統暨立委參選人動員誓師大會。包括侯友宜、黨主席朱立倫、馬英九、蔣萬安、郝龍斌以及所有台北市立委提名參選人均到場，宣示要在台北市取得勝選。

昨日造勢大會約逾千人。台北市黨部主委黃呂錦茹頒發動員召集令，號召基層組織及直屬社團等百餘個社團組織相挺。朱立倫為目前在台北市提名的立委參選人張斯綱、游淑慧、王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯及賴士葆披上紅綵帶，並授戰旗予黃呂錦茹主委，代表即刻起國民黨台北市的各層級幹部「全員出戰」。

被安排壓軸出場的侯友宜昨下午3時許到場，一入會場即獲熱烈歡迎。侯依序與朱立倫、馬英九、蔣萬安、郝龍斌等人握手，隨後坐在朱旁，其間兩人不時交流。侯上台時表示，他身為國民黨總統參選人，有責任扛起兩岸穩定，繼續走國民黨原有政策、方向。當年前台灣副總統連戰和馬英九為兩岸政策的穩定，提供了推動成功的經驗，他也有機會參與兩岸合作打擊犯罪，建構兩岸快速讓社會安定，穩定台灣。

稱「馬總統最佳帶領者」

侯友宜指出，馬英九任內簽署兩岸合作打擊犯罪機制，表明兩岸只要在對等尊嚴下，不斷務實交流溝通，就可讓兩岸和平穩定下來，「馬總統就是最佳的帶領者」。侯又提到，和平除對等尊嚴外，還要展現和平實力，不斷加強防衛，有能力阻絕任何對台侵犯，要讓其付出不敢發動戰爭的代價，這也是必須要做好的準備，是讓台永續繁榮安定重要的關鍵。侯還表示，「和平是這次選舉最重要的主軸」，今年選舉到明年投票，「和平、戰爭，代表是一個選擇」。大會期間，馬英九曾主動擁抱侯友宜。

朱暗示徵召韓冰 未獲回應

前天與侯友宜、朱立倫同場參加活動的前高雄市長韓國瑜，昨未有出席造勢大會，惟送上花籃祝賀。韓國瑜的缺席，台媒分析指或因目前台北市「八區立委」都大致底定，僅缺中正萬華區，朱立倫暗示徵召韓國瑜女兒韓冰，但韓冰始終沒有答應，因此讓韓國瑜或選擇神隱。

朱立倫前天對韓國瑜表示：「國瑜來到這邊我還是給你一點點壓力，包括我們黃呂（錦茹）主委的拜託，你應該知道在拜託什麼事情……兩個字的跟國瑜有一點點關係的。」韓國瑜并未正面回應，讓朱立倫疑「碰軟釘子」。對此，朱立倫昨表示，他和韓都怕女兒，不敢大聲講話，只能回家好好討論。

（台選觀察）

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