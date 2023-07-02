韓國瑜首「同框」侯友宜造勢 藍營擬借韓人氣抬侯聲勢 未提撐侯

被視為深藍色彩的國民黨黃復興黨部，昨在台北舉辦成立67周年會慶。侯友宜、韓國瑜、國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康與會。由於韓國瑜參與2020大選時，侯友宜遭黨內質疑未全力輔選，使侯韓之間關係蒙上陰影。侯友宜獲徵召參選總統後，昨首度與韓國瑜同台造勢的場合，格外引發關注。

韓遲到1小時 僅籲集中選票

中央社報道，韓國瑜原訂中午12時抵達會場，不過因「另有行程」耽擱，直至近下午1時才抵達。他進場時，走向侯友宜座位旁與他握手，兩人有說有笑互動熱絡，還一起舉杯敬酒。

朱立倫率先致詞時強調，國民黨要有信心和決心。他稱去年九合一選舉，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政遭遇的困境比侯友宜來得困難，只要團結一定能克服難關。朱立倫也對韓國瑜表示感謝，稱韓原本就是黃復興最忠貞的黨員，隨後話鋒一轉：「但來這邊，還是給韓國瑜一點壓力好了」、「明天喔！你知道我在講什麼」。

報道指，朱立倫在暗示韓國瑜攜手侯參加今日（2日）在台北的總統立委誓師大會。對此，韓致詞時回應：「主席（朱立倫）幫我戴了個帽子，還好我禿頭不怕帽子壓，我懂他的弦外之音。」

侯認上次選戰讓韓身心俱疲

韓國瑜隨後還稱，黃復興的將士們，遙遠的戰鼓已經擂起來了，「這次是中華民國最神聖的一場選戰，大家務必要集中選票」。台媒普遍關注，他未提及侯友宜。

侯友宜致詞時則主動表達善意，指上次戰役讓韓國瑜「身心俱疲」，想要力竭贏回來，「但我們沒有做到，一定要記取教訓」，不斷反思檢討。

傳郭台銘參選 朱立倫籲團結

一直被視為是藍營「最強母雞」的侯友宜，自獲徵召以來民調支持度持續下滑。近日還盛傳鴻海集團創辦人郭台銘有意在7月23日前宣布獨立參選。朱立倫表示，有關傳言他都「姑且聽之」，強調現在最重要的是大家團結在一起，而且郭台銘公開多次表達支持國民黨最後提名人選，在侯友宜獲得徵召後，也表達會全力支持。