習：馬克思主義中華文化不能棄

「創新需講新話 但不能丟老祖宗」

習近平指出，理論創新必須講新話，但不能丟了老祖宗，數典忘祖就等於割斷了魂脈和根脈，最終會犯失去魂脈和根脈的顛覆性錯誤。他說，將中華民族的偉大精神和豐富智慧更深層次地注入馬克思主義，有效把馬克思主義思想精髓同中華優秀傳統文化精華貫通起來，聚變為新的理論優勢。

習近平要求，在新一輪科技變革、全球經濟發展大格局和中國發展的階段性特徵中，深化對推動高質量發展、構建新發展格局的規律性認識；在世界馬克思主義政黨命運比較和中共長期執政面臨的現實考驗中，深化對黨的自我革命戰略思想的規律性認識；全面系統地提出解決現實問題的科學理念、有效對策，讓「當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義」展現出更為強大、更有說服力的真理力量。

近年中共宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想時，常冠以「當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義」定位。

習近平前日還表示，馬克思主義之所以影響深遠，在於其以深刻的學理揭示人類社會發展的真理性、以完備的體系論證其理論的科學性；（習近平）新時代中國特色社會主義思想的發展是一個不斷豐富拓展並不斷體系化、學理化的過程；要教育引導全黨全國更好學習把握（習近平）新時代中國特色社會主義思想的理論體系。