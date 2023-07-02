琉球館強調宗藩關係 沖繩知事將訪 習上月提福州古驛惹關注 參觀學生稱「以前是中國的」

明報記者 劉曉宇

琉球館原名柔遠驛，是一座佔地六百多平米、位於福建省福州市台江區琯後街的白牆黛瓦建築，現為省級文物保護單位。館驛始建於明代，最初用於接待海外藩國使者，福州被指定為與琉球王國交往專設港口後，來此居住的逐漸多為琉球人。

記者到訪琉球館時，福州大學日語系學生亦組隊參訪。帶隊金老師表示，為讓大家了解中日交流的歷史脈絡，系裏兩年前開始組織參觀活動。「知道歷史才會珍惜現在，我們今天把每個展板都讀了下來，不僅學歷史，還發現了（解說詞裏）一些日語上表達的錯誤。」玉城丹尼來榕時，金老師也將參加其中的一個太鼓交流活動。

福州和沖繩首府那霸1981年締結友好城市關係，「就是因為有中琉交流歷史」，金老師回憶自己2008年留學日本時去沖繩，第一個參觀的便是福州園。「500多年的歷史，就是通過福州這個地方來交流的」。中日關係近年緊張，她感嘆，「作為日語、日本文化學習者，我們有這種使命，讓學生更了解中琉、中日的歷史交流。歷史互鑒、珍惜現在，展望未來嘛。」

作為古代中國和琉球往來見證，又名「福州對外友好關係史博物館」。該館1992年按原貌重修，大廳樑上掛「海不揚波」字匾，是對海路風平浪靜的祈願。館驛一進兩層，外有雅緻庭院，內設精良展覽。

琉球館參觀者寥 學生訪前從未聞

琉球館在本地不為人熟知。雖是免費開放，工作人員表示每天來參觀的人「有時就幾個」。記者到訪一個多小時，除該學生團再無其他遊客。同學們也從未聞柔遠驛，「聽說要來才查的，小紅書上都沒有相關帖子」。「看完更加了解中日之間的歷史關係了。也不能叫中日關係，琉球以前是中國的。」其中一名男同學補充。

看完展覽留下這樣的印象並不出奇，介紹內容多處強調古代琉球與中國的從屬關係。在介紹「中琉歷史交往」的第二展廳，開篇點出中國自明代開始冊封琉球國王，建立宗藩關係。「明代冊封15次，清代冊封8次」，並附冊封琉球使節名錄。

根據史料記載，1372年，琉球中山王察度受詔同意向明朝朝貢稱臣，然而東海風高浪大，朝貢船只時時遭遇不測。1392年，洪武帝派遣「閩中舟工三十六姓」隨使團入琉球，成為琉球群島最早的華人。展覽對此亦有詳細介紹，「不但發展了琉球來明的朝貢貿易，還進一步促進了琉球國家的治理及中國文化的傳播。」

《人民日報》6月4日刊發習近平考察中國國家版本館紀實，提到他參觀明抄本《使琉球錄》時說，「我在福州工作的時候，就知道福州有琉球館、琉球墓，和琉球的交往淵源很深，當時還有閩人三十六姓入琉球。」

習曾任福州書記 重視中琉關係

習近平在福建工作17年5個月，琉球館的展覽提到，時任福州書記的習近平，就參加了當年重修工程的竣工儀式；習近平對兩地交流十分重視，1991年曾率團訪問那霸，並多次接待那霸訪團。

福州是古代中國與琉球使者、留學生來往的中轉之處，雙方交流持續不斷。沖繩縣知事玉城丹尼本月3至7日隨日本國際貿易促進協會訪華，行前表示希望增進和中國互信，並維持互惠關係。玉城此訪赴北京和福建兩地，期間將與中國商務部官員會談，並到福建參訪國企總部。據琉球館人員透露，該館也是玉城訪問行程一站。

至於習近平提及的琉球墓，則是位於福州倉山區的琉球墓群，是清代琉球使者、商人、留學生墓葬。墓園的紅牆綠蔭在城郊嘈雜環境中有幾分遺世，平時園門緊鎖，由政府管理維護，只向日本後代或相關團體開放。

「琉球再議論」曾惹外交風波

習近平的「琉球」言論引起各方關注的原因，與2013年中國學界「琉球再議」言論有關。當時《人民日報》刊文敘述日本吞併琉球過程，提出了「歷史上懸而未決的琉球問題也到了可以再議的時候」，引起外交風波。

《人民日報》上月的紀實還提到，工作人員向習近平介紹明代藍格抄本《使琉球錄》時，特別提到「這是一件發揮着重要政治功用的古籍版本」，意指相關古籍內容，清楚記載中國與琉球（日本）的海上分界線，即釣魚島當時已屬於中國。在琉球館展廳，《使琉球錄》也是其中重要展示內容。

（中國故事）

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