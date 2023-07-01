北京聞風：國家重國際創科合作 港宜抓緊機遇 ／文：鍾鳴九

「今年創科合作機會特別多」

本周，世界經濟論壇第十四屆新領軍者年會（又稱夏季達沃斯論壇）在天津舉行。國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民認為，今年的論壇上出現了一個「很新的現象」，來中國找科技創新合作機會的特別多，探討「未來中國數字經濟發展」的分論壇大廳裏擠滿聽眾。

按照科技部長王志剛的說法，中國已形成全方位、多層次、廣領域的國際科技合作新格局，與161個國家和地區的科技合作關係持續發展，「一帶一路」創新之路加快鋪就，在應對氣候變化、糧食安全、人類生命健康等領域，與世界各國的聯合研究取得了不少成績。

觀察人士認為，香港具備基礎研究人才、國際化環境和先進的金融體系等優勢。近年來，特區政府投入不斷提升，加上中央政策支持，香港正在迎來創科領域的新機遇。

值得注意的是，在國家「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心之後，香港國際創科合作動作頻頻。4月中旬以來，首屆香港國際創科展、數字經濟峰會、香港Web3嘉年華等接連舉辦。

促優勢互補 建世界級創科生態

其實，內地與香港優勢互補，可以整合全國乃至全球的創科資源。當前，以科學上的重大突破為基礎，眾多新興技術正在興起。夏季達沃斯論壇公布的《2023年十大新興技術報告》，揭示了未來3到5年內將對世界產生重大影響的新興技術，包括柔性電池、生成式人工智能、可持續航空燃料、工程噬菌體、改善心理健康的元宇宙等。

觀察人士認為，發展以重大科學發現為基礎的新技術、新產業，對中國具有非常重要的意義，深入探索發展這些新技術、新產業的基本規律，有利於在未來創造更多機遇。

防疫政策調整，香港與內地全面「通關」後，香港在最近幾個月迅速加大融入大灣區建設和「一帶一路」高質量發展的力度。觀察人士指出，香港有雄厚的科研能力，而內地有完善的產業鏈和龐大的市場，創科優勢互補，可以整合全國乃至全球的創科資源，構建世界級的創科生態。

文：鍾鳴九