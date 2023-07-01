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《求是》刊習講話 促築牢信念避「蘇共垮台悲劇」

【明報專訊】中共「七一」建黨紀念日之際，中共中央機關刊《求是》今天（7月1日）發表中共中央總書記習近平去年春季在黨校講話全文，他向中青年幹部強調，要築牢理想信念根基，「如果我們培養出來的人都不信奉馬克思主義、共產主義了，不舉中國特色社會主義這面旗了，就會發生東歐劇變、蘇共垮台、蘇聯解體那種『故國不堪回首月明中』的悲劇！」

習近平說，中共十八大以來，從「東升西降」、「中治西亂」更加鮮明的對比中，黨員幹部強化了理想信念；但要引起重視的是，有的人從來就沒有真正樹立共產黨人理想信念，世界觀、人生觀、價值觀本就不正，進入黨的隊伍動機不純。

「無數事實告訴我們，唯有以狹路相逢勇者勝的氣概，敢於鬥爭、善於鬥爭，我們才能贏得尊嚴、贏得主動，切實維護國家主權、安全、發展利益。」習近平表示，「我們這支隊伍裏不能有膽小鬼，更不能有心懷異心、身在曹營心在漢、同牀異夢的人。」

強調信訪作用 「既消氣也通氣」

習近平還談到信訪問題，「對上訪群眾有什麼好怕的？」他列舉自己在河北正定、福建寧德任職時，公開接受上訪的事例，解決了很多上訪問題，也真實了解了民情民意，此後每到一個地方任職都堅持這樣做，強調「信訪是送上門來的群眾工作，既可以消氣，也可以通氣」。

黨員總數年增133萬

據中組部最新統計數據，截至2022年底，中共黨員總數為9804.1萬名，比上年淨增132.9萬名；黨的基層組織506.5萬個，比上年淨增12.9萬個；大專及以上學歷黨員5365.4萬名，佔54.7%，比上年增加1.5個百分點。

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