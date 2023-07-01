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促完善城區配套 「關切疏解人員利益」

【明報專訊】內地打造雄安新區的其中一個重要原因，是為了承接首都疏解；而由北京疏解出來的，除了產業，重點是人員。較早前本報在雄安新區採訪時，就聽到不少從京城疏解而來的專業人員埋怨諸多不便。這也是政治局會議提出「要結合雄安新區現階段的實際需要，緊緊圍繞疏解人員利益關切，有針對性地採取支持措施」的原因。

習近平今年5月在雄安指出，對有關疏解人員的子女教育、醫療、住房、薪酬、社保、醫保、公積金等政策，要進一步細化實化政策措施，確保疏解單位和人員享受到實實在在的好處。

習：確保教育醫療住房薪酬享益

北京分析人士表示，目前在京大型央企總部遷入雄安的並不多，暫時以央企旗下二三級子公司為主。國資委今年4月（雄安設立6周年）數據顯示，共有4家央企總部和超過150家子企業落戶雄安新區。中央要求，除了謀劃在京央企總部及子公司、創新業務板塊遷入雄安，還要謀劃金融機構、科研院所、事業單位的疏解轉移。分析人士認為，目前雄安城建進度並不緩慢，只要順利疏解到位，雄安很快見到活力。

另外，政治局會議昨「還研究了其他事項」；隨後京城消息人士透露，研究了多項人事議題。據稱人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝，很大可能接替易綱（65歲），升任人行行長；而國務院常務副秘書長丁學東，料調任全國社會保障基金理事會理事長。

明報記者

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