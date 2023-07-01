政治局審議支持政策 加速拓建雄安 疏解「非首都功能」 推央企總部落戶

優惠政策料涵金融創科等領域

新華社報道，中共中央總書記習近平昨主持政治局會議，審議《關於支持高標準高質量建設雄安新區若干政策措施的意見》。會議指出，設立雄安新區，是千年大計、國家大事；當前，雄安新區工作重心已轉向「高質量建設、高水平管理、高質量疏解發展」並舉，制定出台一攬子支持政策，對於統籌推進雄安新區承接北京非首都功能疏解與大規模建設發展，高標準高質量建設雄安新區，具有重要意義。

政治局會議強調，要結合雄安新區現階段的實際需要，緊緊圍繞疏解人員利益關切，有針對性地採取支持措施；要堅持穩步有序、量力而行，持續推進標誌性疏解項目在雄安新區落地建設，積極探索和遵循城市建設發展規律，強化節約集約、綠色低碳，合理把握建設規模和節奏，創造「雄安質量」。

高新產業為引領 促創新試點落地

會議表示，要堅持探索創新、先行先試，優化營商環境，加強科技創新，發展高端高新產業；要聚焦城市治理架構、公共服務制度等，積極探索具有中國特色的現代化城市治理新模式。同時，加強雄安新區各級黨組織和領導班子建設；河北省要切實履行主體責任，雄安新區要履行屬地責任，有關地方要積極予以支持，中央和國家機關有關部門要主動指導服務，確保各項政策落地見效。

北京有財經界人士認為，各項政策應與習近平5月考察雄安的講話相關。今年5月10日，習近平前往在河北省雄安新區考察，並主持召開「高標準高質量推進雄安新區建設」座談會。

習近平當時指出，謀劃在京央企總部及二、三級子公司或創新業務板塊等單位的疏解轉移；針對雄安新區營商環境，他要求「研究出台一攬子特殊支持政策，廣泛吸引、聚集國內外力量和資本參與雄安新區建設和發展」；同時還要全面落實創新驅動發展戰略，推動各領域改革開放前沿政策措施和具有前瞻性的創新試點示範項目在雄安落地，使雄安新區成為新時代的創新高地和創業熱土。

分析：將追落後 帶動京津冀發展

雄安新區發展至今已超6年，但一直被指進展緩慢。2018年底國務院正式批覆《河北雄安新區總體規劃（2018-2035年）》，當時專家判斷雄安正式進入大規模建設時期，不過隨後遭遇三年疫情。有關人士分析認為，這次推出具體政策措施加速發展雄安新區，既是對原計劃「追落後」，也有帶動京津冀經濟的用意。

另外，河北雄安新區管委會昨通報，雄安綜合保稅區正式獲得國務院批覆同意設立，將構建以研發設計、高新產業為引領，高端製造和銷售服務為重點的產業體系。

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